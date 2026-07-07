Sinaloa registra ocho golpes de calor, por altas temperaturas; sin defunciones confirmadas: Secretaria de Salud

En lo que va de 2026, Sinaloa ha registrado ocho golpes de calor y 36 casos de agotamiento por altas temperaturas, sin que hasta el momento exista alguna defunción confirmada por esta causa, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

Señaló que, aunque se han mencionado presuntos fallecimientos relacionados con el calor, ninguno ha sido confirmado mediante el dictamen correspondiente.

“Con respecto al calor, en lo que va del año se han presentado agotamientos por calor 36, se han presentado ocho golpes de calor y no hemos tenido defunciones. Se ha hablado de probables defunciones, sin embargo, no hay dictamen aún de defunciones”, afirmó.

Indicó que los casos se han concentrado principalmente en los municipios de Ahome, Guasave y Culiacán, y que la mayoría de las personas afectadas son adultos mayores o personas que permanecen expuestas durante largos periodos a los rayos del sol.

Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer de aproximadamente 24 años en Juan José Ríos que sufrió un golpe de calor mientras deambulaba por la calle, así como el de un adulto mayor en Ahome, ambos con evolución favorable.

“Considero que es importante mantener las medidas que hemos comentado antes en cuanto al clima”, señaló.

González Galindo reiteró el llamado a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y prestar especial atención a adultos mayores, personas en situación de calle y trabajadores que realizan actividades al aire libre, ya que son los grupos con mayor riesgo de sufrir afectaciones por las altas temperaturas.