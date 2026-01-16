$!Sinaloa registra temperaturas de hasta 8 grados en la zona de montaña por flujo de humedad

Con el termómetro descendiendo hasta los 8 grados en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, Sinaloa inició una jornada marcada por el incremento en el flujo de humedad.

Este fenómeno, provocado por la interacción de la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, generará cielos de medio nublados a nublados en los municipios del sur del Estado, mientras que en el norte y centro predominará el cielo despejado.

Estas condiciones meteorológicas también favorecerá la probabilidad de lluvias ligeras con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en las regiones serranas de Sinaloa que colindan con Chihuahua y Durango.

A nivel regional, el ambiente se mantendrá de fresco a templado por la mañana, influenciado por la masa de aire polar asociada al frente frío número 28 y la aproximación del frente frío número 29 por el norte del País.

A pesar del frío en la sierra, la mayor parte de Sinaloa experimentará un ambiente vespertino cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados centígrados.