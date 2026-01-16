$!Sinaloa registra temperaturas de hasta 8 grados en la zona de montaña por flujo de humedad

Con el termómetro descendiendo hasta los 8 grados en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, Sinaloa inició una jornada marcada por el incremento en el flujo de humedad.
Este fenómeno, provocado por la interacción de la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, generará cielos de medio nublados a nublados en los municipios del sur del Estado, mientras que en el norte y centro predominará el cielo despejado.
Estas condiciones meteorológicas también favorecerá la probabilidad de lluvias ligeras con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en las regiones serranas de Sinaloa que colindan con Chihuahua y Durango.
A nivel regional, el ambiente se mantendrá de fresco a templado por la mañana, influenciado por la masa de aire polar asociada al frente frío número 28 y la aproximación del frente frío número 29 por el norte del País.
A pesar del frío en la sierra, la mayor parte de Sinaloa experimentará un ambiente vespertino cálido, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados centígrados.
El reporte matutino del Estado detalla que el ambiente fresco para el norte y centro-norte, en municipios como Choix, Badiraguato, Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa Municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Cosalá, tendrán temperaturas que rondarán entre los 14 y 18 grados.
Por otro lado, en municipios como Navolato, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Eldorado, Concordia, Rosario y Escuinapa, las temperaturas mínimas al amanecer se mantuvieron más elevadas, situándose entre los 18 y 21 grados.
Para Culiacán, se pronostica un viernes con cielo nublado y una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima se situará en los 16 grados, además, no se esperan lluvias para la ciudad el día de hoy, y se prevén vientos del suroeste de entre 5 y 10 kilómetros por hora.
De acuerdo con los reportes, la nubosidad persistirá durante el fin de semana en Culiacán:
El sábado 17 de enero se espera un cielo poco nuboso, con una máxima de 33 grados y una mínima de 16 grados.
Para el domingo 18 de enero regresa el cielo nublado, manteniendo la máxima en 34 grados y la mínima en 16 grados.
El lunes 19 de enero se prevé cielo nublado con una máxima de 34 grados y una mínima de 17 grados.