Sinaloa registra una tasa de 157 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes

Sinaloa registró una tasa de 157.1 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes durante 2025, cifra inferior al promedio nacional de 186.3, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La entidad contabilizó 5 mil 009 personas privadas de la libertad, de las cuales 4 mil 844 son hombres y 165 mujeres.

La tasa entre la población masculina fue de 307 personas por cada 100 mil hombres, mientras que entre las mujeres fue de 10.3 por cada 100 mil mujeres.

Los estados con las mayores tasas de personas privadas de la libertad fueron Sonora, con 502.9 personas por cada 100 mil habitantes; Baja California, con 356.9; Nayarit, con 259.8; Chihuahua, con 243.3; Durango, con 230.6, y Quintana Roo, con 227.7, todos por encima del promedio nacional.

Aunque Sinaloa no figura entre las entidades con mayor tasa de encarcelamiento, sí destaca por la disponibilidad de espacios en sus centros penitenciarios.

El Estado registró una ocupación de 71 personas privadas de la libertad por cada 100 espacios disponibles, una de las más bajas del País.

En contraste, Nayarit presentó una ocupación de 251.9 personas por cada 100 espacios, seguido por el Estado de México, con 250.2; Sonora, con 187.3; Durango, con 172.6, y Quintana Roo, con 171.2, lo que refleja condiciones de sobrepoblación en sus sistemas penitenciarios.

Respecto a los ingresos registrados durante 2025, Sinaloa reportó 16 mil 276 personas ingresadas a centros penitenciarios estatales, de las cuales 14 mil 772 fueron hombres y mil 504 mujeres.

El robo fue el principal delito por el que ingresaron personas a prisión en la entidad.

Entre las mujeres representó 40.6 por ciento de los casos, seguido de homicidio (12.5 por ciento) y delitos relacionados con armas y explosivos (9.4 por ciento).

Entre los hombres, el robo también ocupó el primer lugar con 26.7 por ciento, seguido de delitos en materia de armas (16.9 por ciento) y homicidio (13.9 por ciento).

A diferencia de Sinaloa, a nivel nacional los delitos contra la salud fueron la principal causa de ingreso a prisión tanto entre mujeres (29.4 por ciento) como entre hombres (24.4 por ciento), mientras que el robo ocupó el segundo lugar en ambos casos, según el censo del Inegi.