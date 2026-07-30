Sinaloa regulará el uso de celulares en las escuelas

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma que busca regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en los planteles educativos de Sinaloa.

La iniciativa tiene como objetivo establecer protocolos para el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de las escuelas, con la finalidad de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Con esta reforma, las autoridades educativas tendrán la responsabilidad de definir las reglas para el uso de estos dispositivos en las aulas, con el propósito de prevenir afectaciones a la salud, favorecer la concentración de los estudiantes y fortalecer el proceso de aprendizaje.

Durante la discusión del dictamen se expusieron datos que reflejan el impacto del uso de dispositivos electrónicos entre menores de edad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 el 95.1 por ciento de las personas de entre 12 y 17 años utilizaban internet.

Además, un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que el 11 por ciento de los adolescentes presenta signos de uso problemático de las redes sociales, al tener dificultades para controlar el tiempo que pasan en ellas y experimentar consecuencias negativas en su vida diaria.

Durante el debate, el Diputado del PAN, Jorge González Flores, manifestó su respaldo al dictamen y señaló que la discusión no consiste en determinar si el uso del celular es bueno o malo, sino en aprender a administrar correctamente el tiempo que niñas, niños y adolescentes dedican a estos dispositivos.

“Quiénes hemos tenido el privilegio de trabajar en las aulas, estamos convencidos que educar no sólo es transmitir al conocimiento y asegurarnos que se haya aprendido, educar también es despertar esa atención, esa curiosidad, para que el alumno participe conviva y desarrolle estas habilidades que tanto le servirán” expresó.

El Diputado Holincer Castro Marañón destacó que esta reforma fue resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, lo que permitió que el dictamen fuera aprobado por unanimidad.

“Este dictamen recoge propuestas de diferentes expresiones parlamentarias y ciudadanas demostrando que cuando lo que interesa es nuestras niñas, niños y adolescentes, las diferencias pueden convertirse en acuerdos. La capacidad de construir consensos fortalece a las instituciones y sobre todo fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones” comentó.

Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la iniciativa fue avalada y ahora corresponderá a las autoridades educativas implementar las medidas y protocolos para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de Sinaloa.