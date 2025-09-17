Sinaloa reinicia pago de 750 pesos por tonelada a productores de maíz

CULIACÁN._ La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa (SAyG) informó que este miércoles se reinician los pagos de 750 pesos por tonelada a productores locales de maíz que aún estaban pendientes del apoyo federal extraordinario, gestionado por el Gobernador Rubén Rocha Moya con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Secretario Ismael Bello Esquivel detalló que, gracias a la coordinación con la SADER y la gestión directa con la Federación, aproximadamente 120 productores que tenían pendientes sus pagos ya están en condiciones de recibirlos.

“Este es un compromiso que se mantiene firme; el apoyo no estaba contemplado en el presupuesto federal, pero el Gobernador, con el aval de la Presidenta, ha logrado cumplir con este remanente”, explicó.

Durante la conferencia de prensa, acompañado del Subsecretario de Agricultura Ramón Gallegos Araiza, Bello Esquivel precisó que el personal de la SAyG trabajó estrechamente con la SADER para revisar y validar la documentación de los productores, asegurando que todos los trámites estuvieran en orden para agilizar los pagos.

Con la suma de los pagos realizados hasta ahora, más de 24 mil productores han recibido el apoyo federal extraordinario. Con el reinicio de los remanentes a partir de hoy, se estima que prácticamente se completará el 100% de los pagos pendientes, superando el histórico anterior que había alcanzado solo hasta el 88%.

“Este esfuerzo refleja el compromiso de las autoridades estatales y federales con el sector agrícola de Sinaloa, garantizando que ningún productor quede fuera del apoyo prometido”, concluyó Bello Esquivel.