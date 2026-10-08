Sinaloa reporta 47 casos de Covid-19 y prepara campaña de vacunación

En lo que va de 2026, Sinaloa ha registrado 47 casos de Covid-19, una cifra menor a los 123 casos reportados en el mismo periodo anterior.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, descartó que exista un incremento de casos durante las últimas semanas, aunque advirtió que en los próximos meses podrían aumentar las enfermedades respiratorias y con ello presentarse complicaciones relacionadas con el Covid-19.

Señaló que los casos se concentran principalmente en adultos mayores, debido a que son uno de los grupos más vulnerables.

“Hasta el momento todo normal, ha habido un ligero incremento de un 5 por ciento de las infecciones respiratorias agudas, estas de diferentes causas, pueden ser virus respiratorio, resfriado común, el coronavirus, influenza, gripe común, entonces no hay un dato de alarma, pero pues ya empieza la temporada de otoño” expresó.

Ante este panorama, destacó la importancia de mantener las medidas de prevención y, principalmente, contar con la vacunación correspondiente.

Inzunza Leyva informó que a partir del lunes 12 de octubre iniciará una campaña de vacunación en los centros de salud de Sinaloa, donde estarán disponibles dosis contra Covid-19 e influenza.

Precisó que las vacunas estarán disponibles en unidades de IMSS, Issste IMSS-Bienestar, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a inmunizarse, preferentemente durante el turno matutino.

“Es para anticiparnos, para que ahorita que estamos en octubre y no ha habido un incremento como tal, porque es un virus de estaciones de invierno, pues que la mayoría de las personas estén vacunadas para cuando ya tengan contacto en invierno y estén protegidas” concluyó.