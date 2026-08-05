Sinaloa requiere un programa urgente de ‘salvamento económico’ reconoce Ramírez Cuellar a dos años de violencia

CULIACÁN. _ Sinaloa necesita un programa urgente de salvamento económico que permita reconstruir la actividad productiva, fortalecer el tejido social y devolver la confianza para invertir, reconoció el Diputado federal de Morena y vicecoordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Realizó este planteamiento durante su visita a Culiacán este miércoles, a donde acudió por invitación del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa para dialogar con representantes del sector empresarial sobre temas relacionados con inversión, presupuesto federal y desarrollo económico.

Al ser cuestionado sobre la situación económica del estado tras casi dos años de crisis derivada de la ola de violencia, el legislador sostuvo que la reconstrucción económica debe convertirse en una prioridad y construirse con la participación de los distintos sectores sociales y productivos.

“Tenemos que impulsar un programa de salvamento económico en el estado de Sinaloa. Se requiere con fuerza y con urgencia”, expresó.

Ramírez Cuéllar señaló que en ese esfuerzo deben participar trabajadores, empresarios, productores y organizaciones sociales para fortalecer la economía, reconstruir el tejido social y generar condiciones de confianza y certidumbre.

“Hay que hacer concurrir a todos los sectores que tienen que ver con el trabajo y aquellos que están dedicados a la inversión. Muchísimos grupos sociales tienen que ser tomados en cuenta para garantizar un programa de reconstrucción económica y también de fortaleza del tejido social y la confianza y la certidumbre”, dijo.

Añadió que, además de la recuperación económica, el principal objetivo debe ser garantizar la seguridad de la población y de las actividades productivas.

“Lo más importante es que, independientemente de quién llegue, garantice que se va a cuidar la vida de las personas, que se van a cuidar y proteger los bienes y que se van a garantizar las posibilidades de emprendimiento y la seguridad de los negocios y la paz en nuestras colonias y en nuestras comunidades”, manifestó.

Sobre la petición de organismos empresariales para que se declare una emergencia económica en Sinaloa, ante la pérdida de empleos registrada desde el inicio de la crisis de violencia, Ramírez Cuéllar señaló que ya existen mesas de trabajo entre representantes del sector privado y funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Indicó que esas conversaciones han derivado en acuerdos en materia fiscal, tributaria, de infraestructura y de apoyo al sector agrícola, por lo que consideró que comienza a abrirse una ruta para la recuperación.

“Este camino nuevo que estamos buscando es poner, a partir de esta unidad, un programa de emergencia de reconstrucción económica del estado”, afirmó.

El legislador agregó que, a nivel nacional, el Congreso también impulsa cambios para fortalecer la inversión pública y privada en infraestructura, con proyectos en energía, vivienda y carreteras, aunque estimó que el crecimiento económico esperado para el segundo semestre beneficiará al país en su conjunto y no exclusivamente a Sinaloa.