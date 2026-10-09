$!Sinaloa requiere una estrategia para recuperar control de sus cárceles; ‘armas no entran solas al penal’: PAN

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, exigió una estrategia inmediata para recuperar el control de las cárceles, tras los hechos violentos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas fallecidas y 17 heridas. La dirigente estatal calificó lo ocurrido como una muestra del fracaso de los gobiernos de Morena en materia de seguridad penitenciaria. “Sinaloa exige una investigación seria, transparente y responsables sancionados y una estrategia inmediata para recuperar el control de las cárceles”.

“Estamos frente a una tragedia que pudo evitarse”, expresó. Barajas Cortés cuestionó cómo ingresaron las armas al centro penitenciario y quién permitió que grupos criminales tomaran el control de las instalaciones. “Las armas no entraron solas a ese penal y alguien tiene que responder”, sostuvo. También señaló que el anuncio de construir un nuevo centro penitenciario no resolverá por sí mismo los problemas de seguridad en las cárceles. “Un edificio nuevo no resolverá la corrupción, la impunidad ni la falta de control”, afirmó. La dirigente panista consideró que la propuesta anunciada por las autoridades llegó como una reacción a la tragedia, en lugar de formar parte de una estrategia preventiva.