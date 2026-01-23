$!Sinaloa se consolida como líder nacional en pesca, afirma Flor Emilia Mena ante el Congreso

CULIACÁN._ La Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, compareció este viernes ante la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado, para detallar los avances y resultados del cuarto año de gestión del Gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante la sesión, la funcionaria destacó que Sinaloa se mantiene como un referente nacional, alcanzando una producción superior a las 468 mil toneladas con un valor comercial de 14 mil 500 millones de pesos en 2024.
“Para dar muestra de lo que hemos hecho este 2025, hemos preparado un video donde se explican las actividades, las gestiones y sobre todo el quehacer de esta secretaría y cómo se manejaron los programas que nosotros ponemos al servicio del sector pesquero”, compartió Guerra Mena.
Se presentó como uno de los pilares el fortalecimiento del programa Bienpesca Estatal, en el cual se enfatizó que Sinaloa es la única entidad en el País que complementa el recurso federal con fondos estatales, beneficiando a más de 32 mil pescadores y pescadoras.
Para este fin, se destinó una inversión estatal superior a los 61 millones de pesos, brindando certidumbre económica a las familias frente a los periodos de veda.
En materia de equipamiento, la Secretaria informó que en 2025 se asignaron 75 millones de pesos para la adquisición de motores marinos y embarcaciones menores como pangas, y este programa benefició a 398 unidades económicas en el estado, entregando más de mil apoyos directos para mejorar la seguridad y productividad de quienes salen al mar.
Asimismo, destacó la inversión de 3 millones 900 mil pesos en obras de infraestructura transversal, como la apertura de la boca barra y canales de navegación en el sistema lagunar Huizache Caimanero, impactando positivamente a 36 cooperativas del sur del estado.
Durante la comparecencia, se subrayó que Sinaloa ostenta el primer lugar nacional en producción de tilapia, reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y esto ha sido posible gracias a una inversión de 12 millones de pesos para la siembra de 24 millones 400 mil alevines en presas y diques de la entidad.
En cuanto a la protección de los recursos, la entidad también lidera la efectividad en el combate a la pesca ilegal. Con una inversión de 15 millones de pesos y la operación de 16 comités municipales de inspección y vigilancia, el estado se ha posicionado desde 2022 a la vanguardia en el respeto a los ciclos reproductivos de las especies.
El informe también dio cuenta del auge de la pesca deportiva, donde Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en promoción de torneos. Con una inversión de 2 millones de pesos, se apoyaron 32 torneos, resaltando el primer torneo femenil de pesca de orilla y eventos de talla internacional en Mazatlán.
Finalmente, en el rubro de sanidad e inocuidad, se destinaron 4 millones 500 mil pesos para puntos de verificación sanitaria y un recurso extraordinario de 4 millones de pesos para el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, asegurando que los productos sinaloenses mantengan su competitividad en mercados internacionales.
“Muchas gracias por su atención y quedamos en espera para despejar cualquier dudas”, señaló Guerra Mena.