$!Sinaloa se consolida como líder nacional en pesca, afirma Flor Emilia Mena ante el Congreso

CULIACÁN._ La Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, compareció este viernes ante la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado, para detallar los avances y resultados del cuarto año de gestión del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante la sesión, la funcionaria destacó que Sinaloa se mantiene como un referente nacional, alcanzando una producción superior a las 468 mil toneladas con un valor comercial de 14 mil 500 millones de pesos en 2024.

“Para dar muestra de lo que hemos hecho este 2025, hemos preparado un video donde se explican las actividades, las gestiones y sobre todo el quehacer de esta secretaría y cómo se manejaron los programas que nosotros ponemos al servicio del sector pesquero”, compartió Guerra Mena.

Se presentó como uno de los pilares el fortalecimiento del programa Bienpesca Estatal, en el cual se enfatizó que Sinaloa es la única entidad en el País que complementa el recurso federal con fondos estatales, beneficiando a más de 32 mil pescadores y pescadoras.

Para este fin, se destinó una inversión estatal superior a los 61 millones de pesos, brindando certidumbre económica a las familias frente a los periodos de veda.