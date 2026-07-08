$!Sinaloa se mantiene en el lugar 17 del ranking nacional de igualdad de género del IMCO

Sinaloa se ubicó en el lugar 17 de las 32 entidades federativas en el ranking nacional Con Lupa de Género 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al obtener una calificación de 51.8 puntos y mantener la misma posición que ocupó en la edición de 2025.

De acuerdo con la medición, la entidad se colocó justo a la mitad de la tabla nacional, sin registrar avances ni retrocesos en su posición respecto al año anterior.

El ranking evalúa las condiciones que enfrentan las mujeres en las entidades del país a través de distintos indicadores relacionados con oportunidades, participación económica, seguridad, acceso a derechos y condiciones para el desarrollo.

En la clasificación general, Baja California Sur ocupó el primer lugar nacional con 72.3 puntos, seguida por Ciudad de México, con 69.5, y Nuevo León, con 65.3.

En contraste, las entidades con los resultados más bajos fueron Oaxaca, con 25.8 puntos; Veracruz, con 32.7; Chiapas, con 33.7; y Guerrero, con 35.5.

Dentro de la región noroeste, Sinaloa quedó por debajo de Baja California Sur que obtuvo el primer lugar nacional, Sonora que se ubica en el sexto lugar y Baja California en el lugar 11, aunque se ubicó por encima de Durango, que ocupó la posición 18 con 50.6 puntos.

El informe también muestra que varias entidades modificaron su posición respecto al año pasado. Entre los mayores avances destacan Yucatán, que escaló cuatro lugares para ubicarse en la cuarta posición, y Zacatecas, que también ascendió cuatro sitios hasta el lugar 21. En contraste, Campeche retrocedió ocho posiciones, el mayor descenso registrado en la edición 2026.

Con 51.8 puntos, Sinaloa permanece en un nivel intermedio del ranking nacional, lo que refleja que, si bien no perdió terreno frente al resto de las entidades, tampoco registró mejoras en la medición del IMCO sobre las condiciones para la igualdad de género durante el último año.