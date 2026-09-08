Sinaloa se ubica en lugar 16 nacional en reducción de homicidios dolosos, pero es la cuarta entidad con más casos

Sinaloa registró una reducción de 26.1 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros ocho meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno federal.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el comportamiento de los homicidios dolosos en las entidades federativas.

Con una disminución de 26.1 por ciento, Sinaloa se ubicó en el lugar 16 de las 32 entidades del País en reducción del promedio diario de este delito.

El mayor descenso correspondió a San Luis Potosí, con 79.8 por ciento, mientras que Colima registró la menor reducción, con 4.7 por ciento.

No obstante, Sinaloa permaneció entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos acumulados.

Entre enero y agosto de 2026 contabilizó 866 asesinatos, cifra que representa el 7.5 por ciento del total nacional durante ese periodo.

Con estos registros, Sinaloa se colocó en el cuarto lugar nacional por número de homicidios dolosos, por debajo de Guanajuato, que acumuló 983 casos y fue el primer lugar nacional.

En contraste, Yucatán fue la entidad con menor número de homicidios dolosos, con 17 casos durante los primeros ocho meses del año.



Aseguran más de 34 mil armas

Durante la misma conferencia, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre enero y agosto de 2026 las autoridades federales han asegurado 34 mil 353 armas de fuego en el País.

Señaló que el 80 por ciento de las armas aseguradas proviene de Estados Unidos y que el 61 por ciento corresponde a armas largas.

García Harfuch destacó que una proporción importante de estos aseguramientos se realizó en Sinaloa, Sonora y Baja California.

“Cada arma asegurada reduce la capacidad de fuego de los grupos criminales y disminuye el riesgo de que fueran utilizadas contra la población y contra las autoridades”, señaló.



Inhabilitan complejo clandestino en Culiacán

También informó sobre un operativo realizado en Culiacán por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, en el que fue inhabilitado un complejo clandestino de aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados.

De acuerdo con García Harfuch, se trataba del segundo laboratorio de metanfetaminas más grande localizado durante la actual administración federal.

En el lugar fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina y 10 toneladas de sustancias químicas.