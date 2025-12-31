Sinaloa se ubica entre los estados con menor presupuesto en derechos humanos, pero entre los que más capacitan

Durante 2024, Sinaloa se posicionó entre las entidades federativas con mayor número de actividades de capacitación y difusión en materia de derechos humanos, a pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos ejercidos por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional.

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Sinaloa se realizaron 2 mil 238 eventos de capacitación y difusión, cifra que la ubica por encima de la mayoría de las entidades del País y solo por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California.

A nivel nacional, durante 2024 se llevaron a cabo 40 mil 994 eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.

De ese total, 3 mil 598 fueron organizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 37 mil 396 por los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas.

En este contexto, la participación de Sinaloa destaca por su volumen de actividades, al superar a entidades como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Guanajuato, que registraron un mayor presupuesto ejercido durante el mismo periodo.



Presupuesto en la parte baja del ranking

En contraste con el número de actividades realizadas, el presupuesto ejercido por el organismo público de derechos humanos en Sinaloa fue de 43.7 millones de pesos, monto que lo colocó en la parte baja del ranking nacional.

Según la gráfica de presupuesto ejercido por entidad federativa, Sinaloa se ubicó por debajo de estados como Sonora, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y muy lejos de las entidades con mayor gasto, como la Ciudad de México, que ejerció 504.0 millones de pesos, el Estado de México, con 301 millones, y Jalisco, con 164.7 millones de pesos.

En el listado nacional, solo entidades como Baja California Sur, Colima, Nayarit y Tabasco registraron presupuestos inferiores al de Sinaloa.

A precios constantes de la segunda quincena de julio de 2018, el presupuesto total ejercido en 2024 por la CNDH y los OPDH fue de 2 mil 935.5 millones de pesos, de los cuales 1 mil 050 millones correspondieron a la CNDH y 1 mil 885.5 millones a los organismos estatales.



Incremento nacional de actividades

El Censo Nacional de Derechos Humanos señala que, en comparación con 2023, el número total de eventos de capacitación y difusión aumentó tanto en la CNDH como en los organismos estatales.

En el caso de la CNDH, el incremento fue de 6.4 por ciento, mientras que en los OPDH el aumento fue de 6 por ciento.

Este crecimiento ocurrió en un contexto en el que el presupuesto ejercido por la CNDH presentó una disminución de 17.3 por ciento respecto al año anterior, mientras que el presupuesto de los organismos estatales registró un incremento de 1.4 por ciento.



Servicios de atención en la entidad

En cuanto a los servicios de atención inmediata y complementarios, durante 2024 la CNDH y los OPDH brindaron 379 mil 680 servicios a nivel nacional.

La mayoría correspondió a asesoría y orientación integral, con 217 mil 604 atenciones, seguida de acompañamiento y trabajo de campo, con 21 mil 567 servicios.

En Sinaloa, las atenciones se concentraron principalmente en asesoría y orientación integral, de acuerdo con los registros del censo, además de servicios de acompañamiento y otros tipos de atención complementaria.



Contraste entre recursos y actividades

Los datos del INEGI permiten observar que, aunque Sinaloa se encuentra entre las entidades con menor presupuesto ejercido en materia de derechos humanos, se mantiene en el grupo de estados con mayor número de eventos de capacitación y difusión realizados durante 2024.

Esta relación entre el nivel de recursos disponibles y el volumen de actividades coloca a Sinaloa como una de las entidades con mayor actividad en promoción y capacitación en derechos humanos en comparación con su nivel de gasto registrado en el censo.