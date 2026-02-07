$!Sinaloa, segundo estado con más casos de dengue en lo que va del 2026

Por municipios, Ahome concentra la mayor cantidad de casos, con 11 de dengue no grave y 29 de dengue con signos de alarma y dengue grave.

El informe también señala la presencia del serotipo 3 del dengue en Sinaloa, con 30 casos confirmados por laboratorio.

La entidad presenta una tasa de incidencia de 3.34 casos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del país.

Del total de casos confirmados en Sinaloa, 31 corresponden a dengue no grave, 67 a dengue con signos de alarma y 9 a dengue grave, sin que hasta el momento se reporten defunciones asociadas a la enfermedad.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue con información al 2 de febrero, Sinaloa acumula 107 casos confirmados de dengue, cifra que únicamente es superada por Sonora, que registra 157 casos en el mismo periodo.

Sinaloa se ubica como el segundo estado con más casos confirmados de dengue en México durante el inicio de 2026.

Le siguen Mocorito, con cuatro casos de dengue no grave; El Fuerte, con dos casos de dengue no grave y cinco de dengue con signos de alarma y dengue grave; así como Salvador Alvarado, que registra cuatro casos de dengue no grave y uno de dengue con signos de alarma y dengue grave.

Hay acciones preventivas, dice Salud Sinaloa

El director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Kenny Inzunza, informó que esta semana inició una campaña estatal de descacharrización y eliminación de criaderos de mosquito, con la participación simultánea de los 20 municipios de Sinaloa.

El objetivo, dijo, es fortalecer la coordinación con los ayuntamientos y promover la limpieza de los hogares, eliminando recipientes y objetos que acumulan agua y favorecen la reproducción del mosquito.

Aseguró que las acciones preventivas se mantienen de forma permanente desde el 1 de enero, con trabajos de descacharrización, aplicación de larvicidas y promoción de la limpieza domiciliaria.

“Hemos trabajado, no hemos dejado de hacerlo, desde el 1 de enero, las personas ya estaban trabajando en temas de dengue, descacharrización, en la atención de larvicidas y también en lo que es la limpieza del hogar”, afirmó.

Pese a ello, señaló que las condiciones climatológicas del estado facilitan la proliferación del mosquito, lo que ha provocado que el dengue se mantenga como una enfermedad recurrente entre la población sinaloense.

“Sinaloa, con todas las condiciones climatológicas que tenemos aquí en el estado, pues es el lugar perfecto para que se desarrollen los mosquitos, por eso el dengue siempre ha sido una enfermedad que año con año sigue estando presente entre los sinaloenses”, aseguró.

En zonas como el norte de la ciudad de Culiacán, explicó que se han atendido múltiples solicitudes de fumigación, incluso de manera reiterada en los mismos puntos.

Tras revisiones técnicas, mencionó, detectaron que obras y movimientos de tierra cercanos a la ribera del río modificaron el hábitat natural de los mosquitos, provocando su desplazamiento hacia zonas habitacionales.

Precisó que los insectos identificados en esa área no corresponden al mosquito transmisor del dengue, aunque sí generan molestias sanitarias.

“... los mosquitos que hemos detectado ahí ya los revisamos, no son los mosquitos que transmiten el dengue... sí genera una gran molestia y pues seguimos trabajando de la mano y tratando de cumplir con todas las peticiones y solicitudes”, apuntó.

Recordó que los síntomas más comunes del dengue son fiebre, malestar general, dolor de articulaciones, dolor detrás de los ojos, dolor óseo y manchas rojas en la piel.

Como signos de alarma, advirtió sobre vómito persistente, dificultad para ingerir líquidos o alimentos, confusión, sangrados y la aparición de moretones sin causa aparente, por lo que recomendó acudir de inmediato a atención médica.