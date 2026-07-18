Sinaloa, segundo lugar nacional en expedientes contra la Defensa por presuntas violaciones a derechos humanos: CNDH

Sinaloa se ubicó en el segundo lugar nacional con más expedientes registrados por presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el primer semestre del 2026, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La entidad acumuló 18 expedientes contra la Sedena, solo por debajo de Michoacán, que encabeza la lista con 20 casos. Después se encuentran Ciudad de México con 13, Tamaulipas con 10 y Veracruz con nueve.

Los principales señalamientos registrados en Sinaloa están relacionados con el empleo arbitrario de la fuerza pública, con nueve expedientes; seguido de cuatro casos donde no se acreditó un hecho violatorio, dos por acciones u omisiones contrarias a la legalidad y dos por presunta prestación indebida del servicio público.

Además, la CNDH registró un expediente por daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, uno por incumplimiento de formalidades en la emisión o ejecución de órdenes de cateo o visitas domiciliarias y uno por deficiencias en trámites médicos.

Por municipio, Culiacán concentra dos expedientes registrados y ocho concluidos; Escuinapa cuenta con tres expedientes registrados y uno concluido; Concordia con uno registrado y uno concluido; mientras que Mazatlán y Rosario tienen un expediente registrado y uno concluido, respectivamente.

En el caso de la Secretaría de Marina, Sinaloa también se encuentra entre las entidades con mayor número de expedientes registrados, al ocupar el cuarto lugar nacional con 13 casos, empatado con Ciudad de México.

Colima encabeza esta lista con 21 expedientes, seguido de Veracruz con 16, mientras que Oaxaca ocupa el quinto sitio con ocho.

De los expedientes correspondientes a Sinaloa contra la Marina, siete están relacionados con el presunto empleo arbitrario de la fuerza pública; cuatro con acciones u omisiones contrarias a la legalidad; uno por detención arbitraria; uno por irregularidades en cateos o visitas domiciliarias; uno donde no se acreditó el hecho violatorio y uno por prestación indebida del servicio público.

Culiacán concentra seis expedientes registrados y tres concluidos; Elota tiene tres registrados y tres concluidos, mientras que Escuinapa, Guasave y Navolato cuentan con expedientes concluidos.

Respecto a la Guardia Nacional, Sinaloa comparte el quinto lugar nacional con Ciudad de México y Morelos, con seis expedientes registrados. Michoacán ocupa el primer sitio con 14 casos, seguido de Guanajuato con 11, Quintana Roo con 10 y Guerrero con ocho.

En la entidad, los expedientes contra la Guardia Nacional corresponden a dos casos por acciones u omisiones contrarias a la legalidad, dos donde no se acreditó un hecho violatorio, uno por detención arbitraria y uno por presuntas irregularidades en órdenes de cateo o visitas domiciliarias. Cuatro de estos casos ocurrieron en Culiacán y uno en Concordia; todos aparecen como concluidos.

Los datos de la CNDH se conocen luego de que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, advirtiera que existe una cifra negra en las quejas contra corporaciones de seguridad en Sinaloa, debido al temor de la población y la falta de confianza en las autoridades.

De acuerdo con la CEDH, de enero al 19 de junio de 2026 se habían recibido 80 expedientes contra corporaciones municipales, estatales y federales.

Loza Ochoa señaló que la cantidad de quejas no corresponde con la magnitud del despliegue operativo que se ha registrado en el estado durante la crisis de seguridad, por lo que consideró que podrían existir más casos que no llegan a denunciarse.