Sinaloa suma 10 asesinatos de mujeres en los primeros 38 días de 2026

CULIACÁN._ La violencia contra las mujeres en Sinaloa no paró en el inicio de este 2026. Enero cerró con ocho asesinatos y, en solo siete días de febrero, se han registrado otros dos hechos, sumando 10 en 38 días.

El caso más reciente es el asesinato de una joven en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada de este sábado.

Sujetos armados irrumpieron en un domicilio de la calle Puerto Canal para asesinar a Jatziri Johana, de 24 años, quien recibió múltiples impactos de bala en una de las habitaciones de la vivienda.

Apenas unas horas antes, la noche del pasado viernes 6 de febrero, Dulce Rosalina, también de 24 años, fue asesinada con al menos seis disparos mientras se encontraba en el asiento del piloto de un vehículo en el fraccionamiento Rincón Real, en Culiacán.



Los casos de enero

El primer mes del año cerró con ocho asesinatos de mujeres confirmados, ya que el último hallazgo fue el día 30 en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde el cuerpo de una mujer de entre 20 y 25 años fue localizado con heridas de bala junto al canal 10.

Las agresiones durante enero incluyen casos de extrema violencia en diversos municipios. El 3 de enero, Rosa “N”, de entre 25 y 30 años, fue asesinada sobre la banqueta en la colonia Estela Ortiz, en Culiacán.

El 8 de enero se registraron tres víctimas, entre ellas, una mujer de aproximadamente 45 años que fue hallada muerta a golpes en Villa Satélite.

En el Ejido Bachigualatito, la comisaria Mirna Karime “N” fue asesinada a balazos dentro de su hogar y, por la tarde, en Guasave, Claudia del Rosario, de 32 años, murió tras ser atacada cuando se dirigía a su trabajo.

El 16 de enero, la violencia alcanzó a menores de edad en el sector Juntas del Humaya, en Culiacán, donde fueron localizadas sin vida Michelle e Ivonne Daniela, de 14 y 18 años, respectivamente.

Esa misma noche, Érika Nohemí, de 24 años, falleció en un hospital tras un ataque armado en la colonia Lomas del Magisterio.

El 18 de enero, una mujer de aproximadamente 30 años fue asesinada junto a un hombre en el Centro de Culiacán durante la madrugada.

A este panorama se suma el trabajo de colectivos de búsqueda que entre el 18 y el 21 de enero, las Rastreadoras de Guasave localizaron los restos de cinco personas en fosas clandestinas en las inmediaciones del dren Burrión.

Entre las víctimas se confirmó el hallazgo de una mujer, cuyos restos óseos fueron recuperados junto con prendas de vestir y joyería que podrían ayudar a su identificación.