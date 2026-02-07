Suman 12 mujeres asesinadas en Sinaloa en solo 38 días de 2026

La escalada de violencia contra las mujeres en Sinaloa no se detiene en este arranque de año. Tan solo durante el primer fin de semana de febrero, dos crímenes registrados en Culiacán elevaron a 12 la cifra de víctimas que han perdido la vida en hechos violentos o cuyos restos han sido localizados en entierros clandestinos.

El caso más reciente ocurrió la madrugada de este sábado 7 de febrero en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán, en donde sujetos armados irrumpieron en un domicilio de la calle Puerto Canal y asesinaron a tiros a Jatziri Johana, de 24 años, dentro de una de las habitaciones.

Apenas unas horas antes, la noche del viernes 6 de febrero, Dulce Rosalina, también de 24 años, fue asesinada con al menos seis disparos mientras se encontraba en el asiento del piloto de un vehículo en el fraccionamiento Rincón Real.

El primer mes del año fue particularmente violento para las mujeres en la entidad, cerrando con un registro de 10 víctimas fatales y dos jornadas en las que asesinaron a tres mujeres en cada una.

La cronología de la violencia contra la mujer inició el 3 de enero con el asesinato de Rosa “N”, de entre 25 y 30 años, quien fue atacada a tiros sobre una banqueta en la colonia Estela Ortiz.

El 8 de enero se registraron tres víctimas identificadas en distintos puntos, primero en el Ejido Bachigualatito, donde fue asesinada su comisaria, Mirna Karime “N”, dentro de su hogar; en el ataque, su hermano Daniel “N” resultó herido de bala.

Ese mismo día, en la colonia Villa Satélite una mujer de aproximadamente 45 años fue hallada muerta a golpes a la orilla de un canal; y en Guasave, Claudia del Rosario, de 32 años, falleció tras ser atacada a balazos cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Del Bosque.

La violencia también alcanzó a menores de edad el 16 de enero, cuando Michelle, de 14 años, e Ivonne Daniela, de 18, fueron localizadas sin vida con heridas de bala en el sector Juntas del Humaya; esa misma noche, Érika Nohemí, de 24 años, murió en un hospital tras ser agredida junto a su hermano en la colonia Lomas del Magisterio.

El 18 de enero, otra mujer murió tras un ataque armado en la colonia Centro de Culiacán, en el cruce de la calle Mariano Escobedo y Vicente Guerrero; era de complexión delgada, tez morena clara y vestía una blusa morada, pantalón de mezclilla y tenis negros.

La décima víctima durante enero fue otra mujer joven, de entre 20 y 25 años, quien fue hallada sin vida y con lesiones por impactos de bala el 30 de enero, junto al Canal 10 frente a Campo El Porvenir, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

Esta joven era de complexión delgada, tez morena, y portaba un top color negro, camisa color azul agua, pantalón deportivo negro y tenis blancos con líneas rosas.

A estos crímenes se suma el trabajo de los colectivos de búsqueda, ya que el 19 de enero, las Rastreadoras de Guasave localizaron restos óseos correspondientes a una mujer en una fosa múltiple en las inmediaciones del dren Burrión, junto con prendas como un pantalón tipo malla negro y joyería de oro.