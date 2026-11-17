Sinaloa se encuentra entre las 12 entidades del País que acumulan 12 semanas o más sin registrar casos de sarampión, de acuerdo con los reportes del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

La información fue presentada este martes 17 de noviembre durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, realizada en Palacio Nacional y encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal, Rafael Valdez Vázquez, informó que Sinaloa comparte esta condición con Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Sonora.

De acuerdo con el funcionario, estas entidades se mantienen sin casos registrados de la enfermedad durante al menos las últimas 12 semanas.

Durante la presentación también se informó que, de 2025 a la fecha, se han aplicado más de 41 millones de vacunas contra el sarampión en el País, como parte de las acciones para contener la transmisión de esta enfermedad.

El reporte federal coloca a Sinaloa entre las entidades que han mantenido sin nuevos registros de sarampión el periodo señalado por las autoridades sanitarias.