Sinaloa suma 13 golpes de calor y dos defunciones durante 2026

Las altas temperaturas registradas durante este año en Sinaloa han provocado 13 casos de golpe de calor y 76 agotamientos por calor, además de dos defunciones, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud estatal.

Explicó que, pese a que las cifras son menores en comparación con las registradas durante el año pasado, las temperaturas que se han presentado durante 2026 han alcanzado niveles superiores.

“Este año hemos tenido 76 agotamientos por calor y 13 golpes de calor y dos defunciones. Hemos tenido menos en comparación con el año pasado, pero este año hemos registrado mayor aumento en las temperaturas”, señaló.

Inzunza Leyva advirtió que el golpe de calor no está limitado a un grupo específico de edad, ya que las autoridades sanitarias han identificado afectaciones tanto en adolescentes como en adultos mayores.

“Es muy importante que nosotros concienticemos a la población, que el golpe de calor le pueda dar a cualquier grupo de edad”, expresó.

Por ello, llamó a la población a mantener las medidas preventivas durante los periodos de temperaturas elevadas, especialmente ante la posibilidad de que continúen las condiciones de calor intenso.

Destacó que la atención oportuna resulta fundamental para evitar que un cuadro de agotamiento por calor evolucione a una condición de mayor gravedad.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse atenta a los efectos de las altas temperaturas y evitar la exposición prolongada al calor, particularmente durante las horas de mayor intensidad.