Sinaloa suma 3 casos activos de gusano barrenador del ganado

CULIACÁN._ Sinaloa registra tres casos activos de gusano barrenador del ganado, dos de ellos en Rosario y uno más en Escuinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

El reporte señala que en México existen mil 792 casos activos de esta plaga. Las entidades con mayor número de registros son Chiapas, con 167; Oaxaca, con 148; Yucatán, con 147; Veracruz, con 125, y Tamaulipas, con 114.

En los estados colindantes con Sinaloa, Nayarit reporta 107 casos activos; Durango, 45; y Chihuahua suma 5.

Por especie, los bovinos concentran el mayor número de casos, con 825; seguidos de los caninos, con 644; equinos, con 99; porcinos, con 82; ovinos, con 57; caprinos, con 47; felinos, con 29; aves, con 5; y fauna silvestre, con 4.

De acuerdo con el mapa epidemiológico incluido en el informe, Sinaloa se encuentra clasificado como zona de amortiguamiento, identificada con color amarillo. En contraste, Sonora, Baja California y Baja California Sur son las únicas entidades del País consideradas zonas libres, al no registrar casos activos de gusano barrenador.

Los tres casos activos en Sinaloa se reportan apenas unos días después de que el Gobierno del Estado confirmó, el pasado miércoles 22 de julio, el primer caso de la plaga en la entidad.

En esa ocasión, las autoridades informaron que se trató de un becerro de 40 días de nacido con una infestación localizada en el ombligo, en una unidad de producción pecuaria cercana a la comunidad de Agua Verde, en Rosario.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, explicó entonces que, de acuerdo con la investigación epidemiológica, el contagio se atribuyó al desplazamiento natural de la mosca que transmite la enfermedad y no a la movilización irregular de animales.

Tras la detección del primer caso, el Gobierno de Sinaloa anunció el reforzamiento de la vigilancia zoosanitaria, la inspección en unidades de producción pecuaria, la atención veterinaria y los controles para la movilización de ganado.

Asimismo, las autoridades aseguraron que el gusano barrenador puede tratarse cuando se detecta oportunamente, por lo que no es necesario sacrificar a los animales afectados ni establecer cuarentenas. También señalaron que no se prevén afectaciones en el precio del ganado.