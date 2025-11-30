Sinaloa suma 308 menores que viven orfandad por feminicidio y dependen del apoyo estatal

En Sinaloa, 308 niñas, niños y adolescentes viven actualmente en condición de orfandad materna por feminicidio, de acuerdo con los registros del programa estatal Infancias con Futuro.

Estas cifras corresponden a menores que han sido incorporados formalmente al sistema de apoyos que administra el Gobierno del Estado, el cual contempla acompañamiento económico y seguimiento psicosocial destinado a mitigar el impacto que genera la pérdida violenta de sus madres.

El programa inició operaciones en mayo de 2023 con la integración de 39 menores en su primer bimestre. Desde entonces, su crecimiento ha sido gradual y está supeditado a diversos procesos administrativos, como la acreditación de la carpeta de investigación, el reconocimiento oficial del feminicidio y la formalización de los tutores responsables.

A lo largo de estos dos años y medio, el padrón ha alcanzado 330 ingresos, aunque 22 adolescentes dejaron de recibir apoyo al cumplir la mayoría de edad, lo que mantiene la cifra activa en 308.

La Secretaría de las Mujeres reporta que, entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, periodo marcado por un incremento sostenido en la violencia de alto impacto en la entidad, fueron ingresados 112 menores al programa, lo que representa la acumulación de casos asociados a hechos de feminicidio.

Los casos ingresados al programa no necesariamente corresponden a feminicidios dentro de ese periodo, pues antes de determinar el ingreso se debe esperar un parte de la Fiscalía General del Estado con la clasificación del caso y atender procesos burocráticos.

Infancias con Futuro opera bajo un modelo de apoyo bimestral que otorga recursos económicos, 4 mil pesos, para y los menores, además de un acompañamiento integral que incluye visitas de seguimiento, vínculos con instancias de salud y orientación sobre trámites legales.

El objetivo central es brindar soporte a familias que, además de enfrentar un hecho violento, deben reorganizarse para asumir la crianza de niñas y niños que quedaron sin madre.

Este 2025 Sinaloa ya acumula 63 asesinatos de mujeres, lo que significa más del doble de los 31 casos registrados durante todo el 2024.