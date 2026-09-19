$!Sinaloa suma $5,600 millones en créditos en 17 meses y busca contratar otros $700 millones

El Gobierno de Sinaloa, en apenas 17 meses, contrató créditos bancarios por un total de 5 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con la relación de préstamos y procesos competitivos, mientras que actualmente mantiene en proceso una nueva licitación para obtener hasta 700 millones de pesos adicionales. De los financiamientos solicitados entre marzo de 2025 y agosto de 2026, ya fueron adjudicados, de los cuales tres corresponden a créditos simples con un plazo de 20 años, respaldados con porcentajes del Fondo General de Participaciones mediante el Fideicomiso Irrevocable. El primero fue contratado el 10 de marzo de 2025, por mil 626 millones 938 mil 932 pesos, para financiar inversión pública productiva, de acuerdo al fallo del proceso de contratación. El crédito fue distribuido entre Santander, BBVA México y Banorte.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, el Estado adjudicó otro crédito simple por 673 millones 61 mil 68 pesos, también a 20 años, destinado a inversión pública productiva y obra pública en bienes de dominio público. Este financiamiento fue otorgado en su totalidad por Banorte.

El 7 de mayo de 2026, se adjudicó un tercer crédito simple por mil 500 millones de pesos, igualmente a 20 años, para inversión pública productiva y adquisición de bienes.

De ese monto, mil 400 millones de pesos están destinados a obras de infraestructura, mientras que los 100 millones restantes corresponden a bienes muebles, inmuebles e intangibles. El financiamiento fue adjudicado a Banobras. A estos créditos se sumó un financiamiento de corto plazo contratado el 27 de agosto de 2026, por mil 100 millones de pesos, con BBVA México y Santander, con 550 millones de pesos para cada institución. A diferencia de los créditos de largo plazo, este préstamo fue contratado bajo un esquema quirografario, por lo que no contempla la afectación de participaciones federales ni el uso del fideicomiso como fuente de pago, y se pretende que sea pagado con recursos administrados de manera directa por el Estado de Sinaloa. Sobre este préstamo el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Laderos Guicho, aclaró que el crédito servirá para atender de manera general las necesidades de liquidez del Gobierno estatal, entre ellas gastos extraordinarios, programas y compromisos presupuestados. Explicó que las participaciones federales que esperaba recibir el Estado se encuentran, hasta septiembre, alrededor de 900 millones de pesos por debajo de lo proyectado para este año. “Para diversos temas, para gastos extraordinarios, para complementar el recurso que no ha llegado, pago de programas, o sea, en realidad, pues es una herramienta financiera con la que los estados cuentan”, dijo. El objetivo señalado para este financiamiento es cubrir necesidades operativas derivadas de una insuficiencia de liquidez temporal. El plazo es de hasta 11 meses y deberá liquidarse, a más tardar, el 31 de julio de 2027.

Van por otros $700 millones Mientras estos cuatro financiamientos ya fueron adjudicados, el Gobierno estatal abrió el 11 de septiembre de 2026 la Licitación Pública No. GES-SAF-SSPIF-03/2026 para contratar un nuevo crédito simple por hasta 700 millones de pesos. El financiamiento tendría un plazo de hasta 20 años y estaría destinado a proyectos de inversión pública productiva en Sinaloa.

De acuerdo con la convocatoria, el crédito podría respaldarse con hasta 1.50 por ciento del Fondo General de Participaciones, nuevamente mediante el Fideicomiso Irrevocable F/1569. El fallo de esta licitación está programado para el 9 de octubre de 2026, por lo que los 700 millones de pesos todavía no forman parte de los financiamientos adjudicados. Si se concreta por el monto máximo previsto, los procesos señalados representan hasta 5 mil 600 millones de pesos entre créditos ya contratados y el nuevo financiamiento en proceso. La diferencia entre las operaciones también radica en su destino y mecanismo de pago: mientras los créditos de largo plazo están vinculados a inversión pública y cuentan con participaciones federales como fuente de pago, el crédito de agosto por mil 100 millones de pesos fue contratado para atender una necesidad temporal de liquidez con ingresos corrientes del Estado.

Los antecedentes El Gobierno de Sinaloa enfrentaba, al asumir la actual administración en 2021, deudas heredadas de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel que ascendían a 17 mil 141 millones de pesos, entre deuda pública y pasivos, esto de acuerdo a un informe divulgado por el propio gobierno estatal en enero de 2025 en la conferencia institucional La Semanera. Para 2027, al concluir la actual administración, se proyecta haber abonado 14 mil 262 millones de pesos al pago de esta deuda, mientras que el resto quedaría pendiente para la próxima administración. Entre los adeudos heredados se encuentra una multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria por 2 mil 300 millones de pesos, derivada de manejos irregulares en auditorías fiscales durante la administración estatal anterior. Debido a esta multa, el Gobierno de Sinaloa tuvo que solicitar un préstamo, autorizado por el Congreso del Estado en enero de 2025, por un monto máximo de 2 mil 300 millones de pesos, que serían destinados a obra pública. En diciembre de 2025, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó un segundo dictamen para que el Gobierno estatal pudiera contratar financiamientos por un monto máximo de 2 mil 200 millones de pesos, destinados a proyectos productivos y obra pública.