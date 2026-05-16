Sinaloa suma más de mil hectáreas afectadas por incendios forestales en 2026

CULIACÁN._ Mientras el centro y sur del País enfrentan una de las temporadas de estiaje más agresivas, Sinaloa registra mil 278.01 hectáreas siniestradas por incendios forestales en lo que va del año.

De acuerdo con el Reporte Semanal Nacional de la Comisión Nacional Forestal, con corte al 7 de mayo pasado, la entidad acumula 10 incendios forestales, manteniendo una incidencia baja en comparación con estados como Jalisco o México, pero con una superficie de afectación considerable por cada evento registrado.

En la semana comprendida del 1 al 7 de mayo, se detectó un nuevo siniestro en territorio sinaloense, el cual consumió 45 hectáreas.

El desglose técnico indica que el fuego impactó principalmente estratos de hojarasca en 25 hectáreas, seguido de vegetación herbácea con 15 hectáreas y arbustiva de 5 hectáreas.

A nivel nacional, la situación es crítica, ya que se han registrado 3 mil 730 incendios que han devastado más de 213 mil hectáreas.

Sinaloa, aunque no figura en la lista de las 10 entidades con mayor superficie quemada, muestra un promedio de 127.80 hectáreas afectadas por cada incendio, una cifra superior a la media de otros estados con mayor número de incidentes.

Uno de los puntos que destaca el informe son los tiempos de respuesta, ya que en Sinaloa, el tiempo promedio para la detección de un incendio es de 12 horas con 39 minutos, mientras que la duración de las labores para liquidar el fuego se extiende, en promedio, hasta las 41 horas con 39 minutos.

Para hacer frente a estas emergencias en el estado, se han aplicado 195 días-persona en labores de combate.

En estas tareas han participado brigadistas de la Conafor, elementos de Protección Forestal, personal del Gobierno del Estado, propietarios y poseedores de terrenos forestales, quienes han aportado la mayor fuerza de apoyo con 63 personas.

Aunque el reporte no desglosa las causas específicas por municipio, las estadísticas nacionales lanzan una advertencia para las zonas rurales de Culiacán y el resto de la entidad, ya que el 21.58 por ciento de los incendios son intencionales y el 20.51 por ciento derivan de actividades agrícolas mal controladas.

Las autoridades federales y estatales reiteran el llamado a evitar las quemas de basura y de predios agrícolas, especialmente ante las condiciones de viento y sequedad que prevalecen en la región.