Sinaloa suma seis menores asesinados en medio de crisis de violencia en primeros meses de 2026

En menos de dos meses que van del 2026 y en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, derivada de la pugna entre grupos del crimen organizado, al menos seis menores de edad han sido asesinados, de acuerdo con información documentada en reportes periodísticos.

El caso más reciente es el de Ricardo, de 16 años, estudiante de preparatoria y deportista, quien fue atacado a balazos el 11 de febrero en Culiacán cuando se dirigía a una farmacia a comprar un biberón para alimentar a unos gatitos que había adoptado, según comentó su familia.

El adolescente murió tras la agresión, hecho que fue lamentado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y por la Academia de Basquetbol Aguilas, a la que pertenecía.

Ese mismo día también fue localizado sin vida José Ángel, de 17 años, una de las cinco personas encontradas asesinadas en un vehículo abandonado en el libramiento La Costerita, en el municipio de Navolato.

Previamente, el 30 de enero se reportó el fallecimiento de Francisco, de 16 años, quien murió en un hospital del Issste en Mazatlán tras ingresar con heridas de bala, presuntamente derivadas de un ataque en el Ejido El Castillo.

El 25 de enero, Emanuel Alexander, de 16 años, fue asesinado a balazos mientras circulaba en bicicleta en la Colonia San Rafael, en Culiacán.

Días antes, el 19 de enero, Maximiliano, de 17 años, murió tras ser atacado con disparos dentro de un domicilio en la privada Punto Oriente, en el sector Ampliación El Barrio, también en Culiacán, luego de que hombres armados irrumpieran en la vivienda.

El 16 de enero se registró el asesinato de Michelle, adolescente de 14 años localizada sin vida en el sector Juntas del Humaya, en Culiacán, junto a otra joven de 18 años. Ambas presentaban heridas por arma de fuego.

Estos hechos han ocurrido en medio de un escenario de inseguridad que persiste desde septiembre de 2024 tras el inicio de una pugna interna del Cártel de Sinaloa que ha provocado una alza en homicidios dolosos y desapariciones forzadas.



La violencia en Sinaloa ha dejado una alta cifra de víctimas menores de edad

De acuerdo con el registro de notas periodísticas de Noroeste, entre enero y el 28 de diciembre de 2025 fueron asesinados al menos 70 niños y adolescentes en la entidad, la mayoría de entre 15 y 17 años, en el contexto del conflicto entre facciones delictivas.

Algunos casos generaron fuerte impacto social como el ocurrido el 19 de enero de 2025 cuando los hermanos Gael, de 12 años, y Alexander, de 9, murieron tras un ataque a balazos mientras viajaban con su padre en Culiacán.

El hecho provocó protestas ciudadanas bajo la consigna “Con los niños no”, con marchas para exigir resultados en materia de seguridad.

En Villa Juárez, municipio de Navolato, Regina, de 14 años, murió tras quedar herida en un tiroteo; mientras que en Culiacán, Danna Sofía, de 12 años, falleció en un ataque contra el vehículo en el que viajaba.

También se han documentado casos vinculados a fuerzas del Estado.

En mayo de 2025, en la sierra de Badiraguato, las menores Alexa y Leidy, de 7 y 11 años, murieron cuando elementos del Ejército Mexicano dispararon contra el automóvil en el que viajaban, hecho por el que militares enfrentan procesos judiciales.