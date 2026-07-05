Sinaloa sumó 7 sismos durante junio; el más fuerte alcanzó magnitud de 6.1

Sinaloa cerró junio de 2026 con siete sismos y una intensa actividad sísmica, destacando un fuerte movimiento de magnitud 6.1 que sacudió las costas del norte de la entidad el último día del mes.

La tarde del 30 de junio fue particularmente activa para los servicios de monitoreo, ya que a las 13:45 horas se registró el evento más potente del mes, un sismo de magnitud 6.1 localizado a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, con una profundidad de apenas 5 kilómetros.

Este no fue el único movimiento ese día, la zona continuó experimentando réplicas y eventos adicionales de consideración.

Apenas media hora después, a las 14:16 horas, un sismo de magnitud 3.9 se presentó a 100 kilómetros al sur de Los Mochis.

Posteriormente, a las 14:29 horas, se reportó otro movimiento de magnitud 4.9 a 115 kilómetros al suroeste de Gabriel Leyva Solano, Benito Juárez, también a una profundidad de 5 kilómetros.

Aunque la mayor concentración de eventos se dio en la zona norte y en aguas del Golfo de California, la profundidad de estos movimientos varió entre los 5 y los 20.7 kilómetros, manteniendo en alerta a las autoridades de Protección Civil para el monitoreo de cualquier posible daño en la infraestructura o la población.

La actividad telúrica en la región no fue exclusiva del final del mes; de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional en sus reportes de junio, se registraron diversos eventos en distintos puntos de la geografía sinaloense.

El 1 de junio la actividad inició a las 22:27 horas con un sismo de magnitud 3.8 a 92 kilómetros al suroeste de Ahome.

Para el 6 de junio en el sur del estado, se detectó un movimiento de magnitud 3.5 a 10 kilómetros al noreste de Escuinapa, con una profundidad de 16 kilómetros.

Durante el 14 de junio a las 08:58 horas, se registró un evento de magnitud 3.7 a 98 kilómetros al suroeste de Los Mochis.

El 15 de junio nuevamente en la zona de Ahome, un sismo de magnitud 3.8 se presentó a 104 kilómetros al suroeste de la localidad a las 02:13 horas.