$!Sinaloa supera en siete meses las cifras de homicidios de todo 2024, advierte CESP

En siete meses del 2025, Sinaloa superó el total de homicidios dolosos registrados durante todo el 2024, de acuerdo con el monitoreo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

De enero a julio de este año contabilizaron mil 053 homicidios dolosos, lo que representó un 6 por ciento más que los 994 registrados en todo el año pasado.

El reporte indica que aunque julio cerró con una baja en 11 de los 15 delitos monitoreados, incluidos robo de vehículo, robo a comercio y extorsión, la violencia letal no cedió, ya que ese mes se convirtió en el cuarto con más homicidios dolosos desde que estalló la crisis de inseguridad en septiembre de 2024, derivado de una pugna interna del Cártel de Sinaloa.

Además, señala que julio también marcó un récord en privación ilegal de la libertad al registrar 241 denuncias, cifra más alta no sólo desde el inicio de la actual crisis de violencia, sino de los últimos 15 años. En promedio, 7.7 personas fueron privadas de la libertad cada día.