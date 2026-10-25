Sinaloa supera la media nacional en tasa de corrupción en trámites de gobierno

Sinaloa registró una tasa de corrupción superior a la media nacional en trámites en los que la población tuvo contacto con servidores públicos, mientras que 6 de cada 10 usuarios enfrentaron problemas al realizar pagos, trámites o solicitudes ante instituciones gubernamentales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de trámites en los que se experimentó al menos un acto de corrupción en Sinaloa fue de 31 mil 995 por cada 100 mil habitantes, frente a 27 mil 438 a nivel nacional.

La diferencia coloca a la entidad por encima del indicador nacional, en un contexto en el que la población también reportó dificultades para realizar gestiones ante el Gobierno.

El organismo estadístico encontró que 63 por ciento de los usuarios de trámites y servicios en la entidad enfrentó algún tipo de problema, mientras que el 37 por ciento no reportó inconvenientes.

Entre las principales dificultades se encontraron las barreras al trámite, que representaron 72.1 por ciento de los problemas reportados en Sinaloa. Estas incluyen obstáculos relacionados con los requisitos, los procedimientos y las condiciones para completar una gestión.

Otro de los problemas identificados fueron las asimetrías de información, que en Sinaloa representaron 46.6 por ciento, por encima del 37.7 por ciento registrado a nivel nacional.

Este indicador apunta a dificultades relacionadas con la información que necesitan los usuarios para realizar sus trámites, aunque los datos por sí solos no permiten establecer las causas particulares de cada caso.



Desconfían de gobiernos y partidos políticos

La encuesta también evidenció bajos niveles de confianza en distintas instituciones públicas y actores políticos.

En Sinaloa, los gobiernos estatales inspiraron confianza en 27.9 por ciento de la población, mientras que los partidos políticos registraron el nivel más bajo entre los actores incluidos en los resultados, con 21.9 por ciento.

En el caso de las cámaras de Diputados y Senadores, la confianza fue de 27.4 por ciento. Los gobiernos municipales alcanzaron 34.7 por ciento, mientras que las policías registraron 31.7 por ciento.

En contraste, la confianza fue mayor hacia instituciones educativas y personas cercanas. Los familiares encabezaron la lista con 86.6 por ciento; las universidades públicas obtuvieron 81.5 por ciento y las escuelas públicas de nivel básico, 80.8 por ciento.

La diferencia entre los niveles de confianza hacia estos actores y los registrados por gobiernos y partidos políticos muestra un contraste en la percepción ciudadana sobre las instituciones y organizaciones que forman parte de la vida pública.