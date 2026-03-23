Sinaloa supera las 5 mil licencias permanentes en primeros días del programa

A cinco días de haber iniciado el programa de licencias permanentes, el Gobierno de Sinaloa reporta la expedición de más de 5 mil documentos, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Detalló que la mayoría de los solicitantes ha optado por acudir de manera presencial, aunque una proporción importante ha utilizado la modalidad digital.

El esquema estará vigente del 17 de marzo al 30 de junio.

De acuerdo con cifras oficiales, cada año se realizan alrededor de 300 mil renovaciones en la entidad, además de la emisión de cerca de 70 mil licencias nuevas, dinámica que continúa de forma paralela al programa actual.

Las autoridades estatales indicaron que el objetivo es simplificar los trámites y ofrecer alternativas más accesibles para los conductores sinaloenses.