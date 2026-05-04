Sinaloa tendrá especial atención para reducir la violencia afirma Harfuch desde Culiacán

Sinaloa tendrá una atención especial para reducir la violencia y recuperar la paz, aseguró Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su visita a Culiacán.

Indicó que la visita a la ciudad este lunes corresponde a una solicitud de la Presienta Claudia Sheinbaum Pardo tras la solicitud de licencia permanente del Gobernador electo Rubén Rocha Moya.

Indicó que tras el estallido de la pugna interna del Cártel de Sinaloa en 2024 han confiscado 68 toneladas de droga; han detenido a más 2 mil 393 por delitos de alto impacto y han confiscado más de 5 mil 457 armas de fuego.