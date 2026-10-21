Sinaloa tendrá más de 56 mil viviendas del programa federal para el Bienestar

Sinaloa contará con más de 56 mil viviendas como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno federal, que contempla la construcción de un millón 800 mil casas en el País durante el sexenio.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava participó este miércoles 21 de octubre en una reunión convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México, para revisar los avances del programa y fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Sinaloa, durante el encuentro se acordó agilizar trámites y reforzar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para facilitar el desarrollo de los proyectos habitacionales.

En Sinaloa, las viviendas están contempladas para los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Mazatlán, Navolato, Rosario, Choix, El Fuerte y Concordia.

El Gobierno estatal señaló que el programa busca ampliar el acceso a una vivienda para miles de familias sinaloenses. Sin embargo, el boletín no detalla cuántas casas corresponderán a cada municipio, las fechas de construcción ni los plazos previstos para su entrega.