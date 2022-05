Sinaloa tendrá un centro Teletón; lo construirán en Mazatlán

El próximo centro Teletón será construido en Sinaloa, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya, tras el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

“Debo decirles que yo ya lo sabía, que no podía decirlo porque nosotros estamos siendo postores y ya, ya lo anunció el Presidente, el Presidente ya me lo había comentado, pero también me habló el presidente de Teletón que es Fernando Landeros, estuvo platicando conmigo y nosotros andamos haciendo ahí lo que nos corresponde para que en efecto podamos tener un espacio de atención para nuestros niños con discapacidades, con autismo, en general a los niños”, detalló el mandatario estatal.

El centro será construido en Mazatlán y el Gobierno del Estado no aportará recursos, pero sí está buscando un terreno en donación para que sea ubicado, afirmó Rocha Moya. El terrero tendrá que cumplir con ciertas características.

“Es ubicar el terreno ni siquiera hemos visto si a nosotros nos corresponde donarlo, pero yo ya lo tengo más o menos conseguido en forma donativa, está bien dicho eso. No es terreno de nosotros, se necesita estar muy céntrico, no tenemos terreno ahí, pero ya lo tenemos ubicado, hay posibilidades, son generosos los empresarios de Mazatlán, ahí tenemos la posibilidad de que necesitamos una hectárea, necesitamos 10 mil metros cuadrados ya están ubicados, hay algunas opciones, pero deben de estar muy céntrico y tienen algunas características, por ejemplo, que no tengan menos de cien metros de frente”, expuso

“Ya estamos trabajando en ello”, añadió.