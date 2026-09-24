Sinaloa, tercer estado con más casos activos de gusano barrenador

Sinaloa se ubica como el tercer estado del País con mayor cantidad de casos activos de gusano barrenador del ganado, con presencia en 17 de sus 20 municipios, de acuerdo con el reporte actualizado este jueves por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

El informe señala que Puebla y Zacatecas encabezan la lista nacional con 147 casos activos.

En el estado, Culiacán concentra la mayor cantidad de casos con 45, seguido por Rosario con 13 y Mazatlán con 12.

Sin embargo, la presencia del gusano barrenador ya se extiende prácticamente por todo el territorio estatal, al registrarse casos en Cosalá, 11; Concordia, 9; Badiraguato, 7; Escuinapa, 7; Mocorito, 7; Navolato, 4; Ahome, 3; El Fuerte, 3; Eldorado, 3; Angostura, 2; Elota, San Ignacio, 2; Sinaloa de Leyva, 2 y Salvador Alvarado, 1.

La infestación es provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido de animales vivos y pueden provocar heridas graves.

A esta situación se suman casos detectados en animales de compañía.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que se han identificado alrededor de 25 casos de gusano barrenador en perros, principalmente en Culiacán y hacia el sur del municipio.

“Sí se están presentando también en animales, sobre todo en la región de Culiacán y la zona sur de Culiacán”, señaló.

“En el histórico ya van varios, pero en cuanto a caninos, que sería lo que yo podría aportar un poco más por el área van (...) creo que 25 casos aproximadamente”.

El funcionario indicó que recientemente recibió imágenes de uno de estos casos y que el animal fue atendido por personal del Senasica.

González Galindo agregó que los casos continúan apareciendo y que las autoridades permanecen atentas al comportamiento de la infestación, particularmente por la presencia de casos en animales.

La enfermedad no se limita al ganado, pues la mosca puede infestar distintos mamíferos y, en casos poco frecuentes, también afectar a humanos.