$!Sinaloa, tercer estado con mayor afectación por incendios forestales en 2025

Sinaloa se ha consolidado como una de las entidades más impactadas por el fuego a nivel nacional durante 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal y su reporte actualizado al 27 de noviembre de 2025.
El documento señala que la entidad se ubicó como el tercer estado con la mayor superficie quemada en el País, al registrar 106 mil 802.41 hectáreas afectadas.
Este total de superficie quemada coloca a Sinaloa con Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Baja California, Sonora y Michoacán, como responsable del 76 por ciento de la afectación total nacional.
Sinaloa, al tener 76 incendios registrados, presenta el indicador más alto de superficie por incendio a nivel nacional, con mil 405 hectáreas por evento, cifra que es significativamente superior al promedio nacional.
La vegetación afectada se concentró principalmente en el estrato de la hojarasca, con 65 mil 338.56 hectáreas dañadas; el herbáceo, con 30 mil 739.98 hectáreas afectadas; y el estrato arbustivo, con 10 mil 723.87 hectáreas.
Los reportes también indican que los incendios forestales en Sinaloa se caracterizaron por su larga duración, promediando 360 horas y 40 minutos, equivalente a 15 días en combate.
La problemática en Sinaloa se agrava por el impacto en las zonas de importancia biológica, ya que la entidad se ubica como el segundo estado con mayor superficie afectada en vegetación sensible al fuego, con un registro de 20 mil 644.04 hectáreas dañadas en este tipo de ecosistemas; y a nivel nacional, las entidades con mayor afectación en ecosistemas sensibles representan el 81 por ciento del total nacional en este rubro.
Para la atención de los 76 incendios registrados en Sinaloa, se aplicaron un total de 3 mil 134 días-persona en labores de combate.
Cabe destacar que, durante la última semana reportada del 21 al 27 de noviembre de 2025, Sinaloa no presentó nuevos incendios forestales, ni superficie quemada en el periodo.