$!Sinaloa, tercer estado con mayor afectación por incendios forestales en 2025

Sinaloa se ha consolidado como una de las entidades más impactadas por el fuego a nivel nacional durante 2025, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal y su reporte actualizado al 27 de noviembre de 2025.

El documento señala que la entidad se ubicó como el tercer estado con la mayor superficie quemada en el País, al registrar 106 mil 802.41 hectáreas afectadas.

Este total de superficie quemada coloca a Sinaloa con Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Baja California, Sonora y Michoacán, como responsable del 76 por ciento de la afectación total nacional.

Sinaloa, al tener 76 incendios registrados, presenta el indicador más alto de superficie por incendio a nivel nacional, con mil 405 hectáreas por evento, cifra que es significativamente superior al promedio nacional.