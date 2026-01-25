Sinaloa, tercer lugar nacional en pérdida de patrones ante el IMSS durante 2025

Sinaloa se ubicó como el tercer estado del país con mayor caída en el número de patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el año 2025.

De acuerdo con el reporte del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el estado reportó una disminución anual de 5.5 por ciento, solo superada por Baja California (-8.0%) y Tamaulipas (-6.1%).

El informe indica que el número promedio de patrones en la entidad pasó de 42 mil 831 en 2024 a 40 mil 485 en 2025, lo que representa la pérdida de 2 mil 347 registros patronales en un solo año, una caída por encima del promedio nacional, que fue de 2.5 por ciento.

La reducción se concentró principalmente en los micronegocios, que representaron el 74.9 por ciento del total de patrones perdidos.

Es decir, que las empresas con entre uno y cinco trabajadores registraron una disminución de mil 759 patrones (-5.8%), seguidas por las pequeñas empresas, que perdieron 539 registros (-5.0%).

Por sector económico, el mayor impacto se presentó en el sector terciario, particularmente en comercio y servicios, donde se perdieron mil 690 patrones durante el año.

En términos porcentuales, el sector primario fue el más afectado, con una caída de 8.0 por ciento en actividades como agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.

A nivel nacional, aunque Sinaloa mantuvo una participación del 3.9 por ciento del total de patrones del país, su desempeño anual lo colocó entre las entidades con peor comportamiento en generación y permanencia de empleadores formales.

En el ámbito municipal, la pérdida de patrones se concentró en Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Culiacán encabezó la lista con 896 patrones menos, seguido de Ahome con 446 y Mazatlán con 348, mientras que en municipios de menor tamaño el número de registros se mantiene bajo criterios de confidencialidad del IMSS.