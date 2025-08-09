$!Sinaloa tiene condiciones para recuperar estatus zoosanitario; ‘estamos libres de enfermedades’: UGRS

CULIACÁN._ La Unión Ganadera Regional de Sinaloa aseguró que el estado se encuentra en condiciones para ser sometidas a las revisiones sanitarias por parte de las autoridades, y con ello recuperar el estatus zoosanitario que permita la exportación de cabezas al extranjero.

En 2019, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [USDA] retiró a Sinaloa la certificación para exportar becerro hacia aquel País debido a que no se cumplieron con los anexos ni evaluaciones zoosanitarias.

El presidente de la Unión Ganadera, José Alfredo Sainz Aispuro, afirmó que desde la dirigencia pecuaria han intensificado los trabajos en materia de sanidad e inocuidad, por lo que el estado está apto para ser sometido a las revisiones de cara a recuperar la certificación.

“Es un proceso técnico y riguroso, pero vamos por buen camino, o considero yo que hay avances muy importantes que se van a ver reflejados en la próxima revisión que tengamos de la USDA.

“Se hicieron los barridos correspondientes, estamos cerrando lo que es el estado, por lo tanto estaremos en condiciones de que nos visiten, en este caso nos revise primeramente Senasica federal, para poder estar en condiciones de que vengan de Estados Unidos la comisión binacional para que nos hagan la reclasificación de haber cumplido con todos los puntos de observación que nos hicieron en su momento”, declaró Sainz Aispuro.