Sinaloa tiene escuelas sin agua ni electricidad; Mexicanos Primero cuestiona condiciones para aprender

En Sinaloa hay escuelas que todavía no cuentan con condiciones básicas para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con Mexicanos Primero Sinaloa, 19 por ciento de los planteles carece de agua potable y 5 por ciento no cuenta con instalaciones de energía eléctrica.

Previo al a presentación del micrositio Sin Clases, la organización señaló que las deficiencias en infraestructura educativa constituyen uno de los principales retos que enfrenta el sistema educativo estatal, junto con las suspensiones de clases derivadas de distintas causas.

“De nada nos sirve asegurar un lugar a las niñas y los niños en la escuela cuando no sabemos si están aprendiendo o no están aprendiendo. Y eso es lo primero”, expuso la titular de la organización, Nuria González Elizalde.

Mexicanos Primero sostuvo que antes debe garantizarse que los planteles cuenten con las condiciones mínimas para que las actividades educativas puedan desarrollarse.

“Pero hay otros retos también importantes como es el tema de la infraestructura, pues las escuelas tienen carencias muy importantes y tampoco nos referimos a escuelas ultra equipadas, si nos referimos a que se garantice lo básico, que lo básico esté garantizado en las escuelas de Sinaloa, a esto nos referimos con energía eléctrica, agua potable, lavamanos, sanitarios, condiciones para las niñas y los niños con alguna discapacidad, con conectividad a internet”, expuso González Elizalde.

Entre los datos presentados destaca que 5 por ciento de las escuelas carece de instalaciones de energía eléctrica, una situación que, advirtió la organización, no refleja completamente el problema de infraestructura eléctrica que enfrentan los planteles.

“Esto no le estamos sumando las instalaciones eléctricas que sí hay, pero que no son lo suficientemente fuertes o necesarias para soportar, por ejemplo, el funcionamiento de aire acondicionados”, dijo.

En una entidad donde las altas temperaturas hacen necesario el uso de sistemas de climatización en las aulas, la insuficiencia de las instalaciones eléctricas puede representar una barrera adicional para mantener condiciones adecuadas para estudiantes y docentes, estableció.

“Y lo mismo nos referimos 19 por ciento de escuelas sin agua potable, realmente esto no puede estar pasando que un niño o una niña vaya a una escuela donde no haya agua potable”, señaló la directora de Mexicanos Primero.

La organización también incluyó entre los pendientes la conectividad y el equipamiento tecnológico de los planteles.