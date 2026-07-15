Sinaloa tiene listos 136 refugios temporales para atender a más de 53 mil personas ante riesgo por lluvias: PC

El Instituto Estatal de Protección Civil informó que mantiene listos 136 refugios temporales de primera respuesta en Sinaloa, con capacidad para albergar a 53 mil personas en caso de que alguna emergencia lo requiera ante la temporada de lluvias.

El director del organismo, Roy Navarrete Cuevas, señaló que, hasta el momento, las precipitaciones registradas en distintos municipios no han provocado afectaciones que hagan necesaria la apertura de alguno de estos espacios.

Explicó que los refugios de primera respuesta son aquellos que pueden habilitarse de manera inmediata y están distribuidos en los 20 municipios del estado, aunque la mayor concentración se encuentra en Culiacán, Mazatlán y Ahome y en caso de ser necesario, los ayuntamientos pueden habilitar más refugios.

“Son 136 refugios temporales ahorita tiene una capacidad de 53 mil personas afortunadamente pues no se ha requerido abrir ni un refugio temporal. Sin embargo, ante cualquier lluvia severa, la cantidad de agua de lluvia o algún fenómeno natural, pues nosotros ya estamos listos”, indicó.

Navarrete Cuevas indicó que actualmente se realizan capacitaciones, en coordinación con el Sistema DIF estatal y los DIF municipales, para el personal encargado de administrar estos espacios.

Entre los temas se incluyen la recepción de familias, preparación de alimentos, atención de mascotas y la operación general de los refugios.

“La idea es que todas y todos estemos conscientes de que le toca a cada institución para la administración de ese refugio”, apuntó.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, comentó que los modelos de pronóstico mantienen la expectativa de lluvias, principalmente de moderadas a fuertes en la zona serrana durante las tardes, mientras que en el resto del estado podrían presentarse precipitaciones ligeras.

Destacó que las lluvias registradas en municipios como Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa, Guasave, Culiacán, Mocorito, Elota y San Ignacio.

Respecto a las zonas con mayor vulnerabilidad durante la temporada, el funcionario explicó que los municipios costeros tienen una mayor exposición por su ubicación; sin embargo, señaló que las ciudades también representan un reto debido a sus escurrimientos pluviales, mientras que en la sierra se mantiene vigilancia sobre ríos, drenes y canales que podrían desbordarse y afectar comunidades cercanas.

“Todo lo que tiene costa, obviamente tienen la exposición y la vulnerabilidad, pero también tenemos un plan de contingencia sin dejar de mirar también lo que son las ciudades”, aseguró.