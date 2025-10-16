$!Sinaloa tiene un grave problema de seguridad y reconocerlo es primer paso para solucionarlo: James Tobin

Para salir delante de la grave crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, en análisis el caso específico de Mazatlán, por sus similitudes con ciudades como Cancún o Tulum, ciudades meramente turísticas que son blanco fácil de la corrupción y el crimen organizado, se debe dar el primer paso, que es reconocer la existencia del problema y reunir a los afectados, señaló James Tobin. El coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, invitado a un encuentro ciudadano en Culiacán, recordó que en Quintana Roo los empresarios no se conocían entre sí, por lo que se impulsó la creación de una mesa de seguridad, en la que distintos sectores comenzaron a coordinarse. “Lo primero es reconocer que hay un problema, lo segundo, juntar a la gente, que esto fue lo que nos pasó. Ni siquiera nos conocíamos, es decir, los empresarios hoteleros todos se conocen, pero los dueños de los hoteles. Y después ¿qué pasa con los de las carnicerías y qué pasa con los que son los que también están afectados?”, cuestionó. “Entonces lo que se hizo fue a través de México SOS y de la Red Nacional. Ellos tienen claro cómo es el modelo y dijeron, júntense todos y hagan una mesa, es tan sencillo como eso, así fue”.

Otro reto al que se podría enfrentar un proyecto similar en Sinaloa sería el de la financiación. El ejemplo de Quintana Roo se explica con aportaciones voluntarias de los empresarios que se sumaron. Con esos recursos se contrató personal, se rentó una oficina y se dio estructura a la organización. Hoy la mesa agrupa a más de 100 empresarios; y quienes no pueden aportar dinero participan con trabajo o servicios profesionales. “En Quintana Roo cada hotelero hacía una aportación mensual de 10 mil pesos. Así empezó. Con eso se contrataron personas, se rentó una oficina, se empezó a trabajar y se le empezó a dar estructura y orden. Hoy, algunos aportan más, otros que son pequeños aportan un poco menos, pero en general todos tienen una aportación que dar y nuestra asociación civil lo que hace es buscar o si no tiene recurso y quieres participar, puedes participar con trabajo”, explicó. “Tenemos cualquier cantidad de abogados, si es el caso de que llegara a ver alguna situación de extorsión, lo que se busca es que el abogado vaya y haga acompañamiento directamente con las víctimas, porque la gente tiene miedo”. Tobin explica que el punto de quiebre en materia de seguridad en el estado de Quintana Roo fue entre 2016 y 2017, tras el cambio de gobierno de Roberto Borge a Carlos Joaquín González, cuando surgieron nuevos grupos criminales y se rompió la aparente “pax narca”. Hubo hechos de alto impacto como una balacera en el BPM de Playa del Carmen y un ataque a la Fiscalía Estatal, que marcaron el deterioro de la seguridad y motivaron la organización ciudadana.