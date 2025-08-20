CULIACÁN._ Sinaloa tiene un tercio del agua que necesita para un ciclo agrícola normal.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Roberto Bazúa Campaña, los cultivos requieren un almacenamiento promedio del 60 por ciento, que representa 9 mil 374 millones de metros cúbicos de agua.

En su informe de este miércoles, la Comisión Nacional del Agua reportó que 11 presas de la entidad almacenan 3 mil 627 millones, es decir, el 23.2 por ciento en promedio.

En ese contexto, el líder agrícola destacó que aún quedan ocho semanas de la temporada de lluvia, por lo que tienen esperanza que la reserva pueda aumentar.

“Está funcionando el programa de estimulación de lluvias, van 46 vuelos en la zona centro y norte, eso de alguna manera ha aportado una ‘gotita’ más de agua a las presas, yo creo que vamos bien”.

“Recuerden que iniciamos con un nivel histórico, por la temporada de lluvias, se ha ido recuperando, pero nos falta aún”.

En 2025, las lluvias comenzaron a registrarse desde mayo, no obstante, aún con las precipitaciones, las presas llegaron a un almacenamiento del 6.3 por ciento, para el 30 de mayo, lo que significó el peor almacenamiento en casi 30 años.

Anteriormente, el peor año había sido el 2012 con el 6.6 por ciento.

La sequía que se ha prolongado desde el 2023, también ha disminuido el número de hectáreas sembradas, de las 800 mil hectáreas que se cultivan en Sinaloa, Bazúa Campaña comentó que tuvieron que hacer una reducción de hasta el 50 por ciento en la siembra.

“Si tú tenías una parcela de 100 hectáreas, te daban agua para 50 o te daban agua para la mitad de maíz y la mitad de frijol o garbanzo, cultivos de menor demanda”, agregó.

Cabe mencionar que el último informe del Monitor de Sequía de la Conagua, publicado el 18 de agosto, detalló que Angostura, Cosalá, Elota, Guasave, Salvador Alvarado y el municipio de Sinaloa no tienen sequía.

Ahome, Badiraguato, Concordia, Culiacán, Escuinapa, Mazatlán, Mocorito, Rosario, San Ignacio y Navolato están anormalmente secos.

Mientras que Choix y El Fuerte tienen una sequía moderada.

Este registro aún no contempla a Eldorado y Juan José Ríos como municipios de Sinaloa.