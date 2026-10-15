$!Sinaloa Transforma buscará promover la paz en el Estado por medio del arte y la cultura

Con el objetivo de promover la paz y contribuir a la reconstrucción del tejido social a través del arte y la cultura, Sinaloa Transforma buscará convocar a distintos sectores para impulsar el talento local y generar alternativas ante la violencia que enfrenta el Estado.

La asociación civil como primera actividad realizará el panel “El arte también construye paz”, programado para el próximo 23 de octubre, a las 16:00 horas en el teatro MIA, en presencia de diversos artistas y representantes del mismo ámbito.

Entre los invitados se encuentran el artista colombiano Daniel Quinceno, conocido en redes sociales como Perrograff quien representará el muralismo y el graffiti en el evento; el pintor y escultor Aram Cortés, y el músico Joss Favela.

María Luisa Inzunza Favela, organizadora del evento y promotora de la iniciativa, comentó que el encuentro de Sinaloa Transforma 2026 impulsa la convicción que el arte puede abrir caminos para construir comunidad y contribuir a la paz.

El sector empresarial también apoyará la iniciativa por medio de la presidenta de Coparmex, Martha Elena Reyes Zazueta, quien plantea reconstruir la esperanza en los ciudadanos.

“La intención de este grupo es combinar el arte, las personas y todo para poder lograr crear esa esperanza que de pronto se ve captada o ignorada por toda la violencia en la que vivimos. Es ese espacio de esperanza de donde unir las voluntades desde los diferentes giros para poder empezar a hablar de lo bien de Sinaloa”, mencionó Reyes Zazueta.

Al terminar el panel, se abrirá una exposición de pinturas realizadas por mujeres sinaloenses, en las instalaciones del teatro MIA.