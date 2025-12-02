$!Sinaloa, único estado del noroeste con cuatro Centros de Justicia para Mujeres; se inaugura el centro en Guasave

Sinaloa es actualmente el único estado del noroeste del País que cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, de acuerdo con información presentada por el Gobierno del Estado. Esta posición se alcanzó con la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres en Guasave. Los CJM son espacios de atención integral para mujeres, sus hijas e hijas, que atraviesan una situación de violencia principalmente en sus hogares. Este martes el Centro de Justicia para las Mujeres de Guasave fue inaugurado en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de la Secretaria General de Gobierno Yeraldine Bonilla, la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete y la Alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya.

“Las instituciones que estamos creando son justamente para crear que las mujeres no sean sometidas ni psicológicamente, mucho menos físicamente, no podemos permitirlo, y lo vamos a hacer generando los espacios que nos permitan atender a la mujer, orientarla, protegerla”, sostuvo el Gobernador Rocha. Durante la actual administración al proyecto de los CJM se le ha destinado más de 65 millones de pesos, además de 12.4 millones de pesos adicionales para Unidades Locales de Atención. En estos espacios se brinda atención a mujeres en situación de violencia, con servicios que incluyen asesoría jurídica, apoyo psicológico, acompañamiento social y vínculos con instituciones de seguridad y procuración de justicia. En Sinaloa, ha brindado más de 383 mil servicios de atención a mujeres y niñas que han salido de los círculos de violencia, agregando que, estos centros brindan acompañamiento y cobijo, después de haber sido violentadas, brindando servicios de asesoría jurídica, médica y psicológica, además de que cumplen la función de albergues temporales ofreciendo cursos y talleres para que puedan desarrollarse social y económicamente.