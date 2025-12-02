$!Sinaloa, único estado del noroeste con cuatro Centros de Justicia para Mujeres; se inaugura el centro en Guasave

Sinaloa es actualmente el único estado del noroeste del País que cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, de acuerdo con información presentada por el Gobierno del Estado.
Esta posición se alcanzó con la inauguración del Centro de Justicia para las Mujeres en Guasave.
Los CJM son espacios de atención integral para mujeres, sus hijas e hijas, que atraviesan una situación de violencia principalmente en sus hogares.
Este martes el Centro de Justicia para las Mujeres de Guasave fue inaugurado en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de la Secretaria General de Gobierno Yeraldine Bonilla, la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete y la Alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya.
“Las instituciones que estamos creando son justamente para crear que las mujeres no sean sometidas ni psicológicamente, mucho menos físicamente, no podemos permitirlo, y lo vamos a hacer generando los espacios que nos permitan atender a la mujer, orientarla, protegerla”, sostuvo el Gobernador Rocha.
Durante la actual administración al proyecto de los CJM se le ha destinado más de 65 millones de pesos, además de 12.4 millones de pesos adicionales para Unidades Locales de Atención.
En estos espacios se brinda atención a mujeres en situación de violencia, con servicios que incluyen asesoría jurídica, apoyo psicológico, acompañamiento social y vínculos con instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En Sinaloa, ha brindado más de 383 mil servicios de atención a mujeres y niñas que han salido de los círculos de violencia, agregando que, estos centros brindan acompañamiento y cobijo, después de haber sido violentadas, brindando servicios de asesoría jurídica, médica y psicológica, además de que cumplen la función de albergues temporales ofreciendo cursos y talleres para que puedan desarrollarse social y económicamente.
“Hoy Sinaloa se coloca como la entidad con más Centros de Justicia para las Mujeres en el noroeste del País, porque este gobierno entendió algo fundamental, la justicia para las mujeres no puede esperar, la vida de las mujeres no admite ninguna demora. Este Centro es una respuesta integral y sensible”, afirmó la Secretaria Chiquete Elizalde.
El Gobierno estatal señaló que la inversión realizada busca mejorar infraestructura, incrementar personal especializado y ampliar servicios para atender la demanda en las distintas regiones del Estado.
Sinaloa cuenta actualmente con Centros de Justicia para las Mujeres en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, lo que permite cobertura en las principales zonas urbanas y facilita el acceso de mujeres a servicios de protección y atención.
La administración estatal destacó que el objetivo es consolidar una red funcional que permita actuar de manera más rápida y eficiente en casos de violencia de género, además de fortalecer la coordinación interinstitucional con instancias federales, municipales y organizaciones civiles.
Los recursos aplicados incluyen rehabilitación de edificios, ampliación de áreas de atención, adquisición de equipamiento y contratación de personal especializado en trabajo social, psicología, jurídico y acompañamiento integral.
El Gobierno del Estado subrayó que mantener y mejorar los Centros de Justicia para las Mujeres forma parte de la política pública para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en Sinaloa.