$!Sinaloa vive una emergencia en seguridad, economía y bienestar que no coincide con informes oficiales, exponen en Informe Ciudadano

Sinaloa vive una emergencia de seguridad, economía y bienestar que no coincide con informes emitidos por el Gobierno del Estado, se expuso en el “Informe Ciudadano 2025: El verdadero informe, el real, sin engaños”, realizado este domingo en Culiacán por cerca de 20 organizaciones de sociedad civil e iniciativa privada. A unos días de que el Gobernador Rubén Rocha Moya entregue su Cuarto Informe de Labores al Congreso del Estado, estas organizaciones decidieron adelantar un balance propio, basado en datos oficiales, sobre la situación económica, social y de seguridad que enfrenta la entidad ante un escenario de crisis que comenzó en septiembre de 2024 y que, sostienen, no ha sido reconocido con claridad por la administración estatal. El documento fue presentado por Marta Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, en representación de todas las organizaciones convocantes. El objetivo, señaló, es ofrecer una radiografía basada en datos oficiales, pero desde la mirada de la sociedad y con ello también generar una agenda de “recomposición” ante la situación.

“Cada año los informes de gobierno comienzan de la misma manera, recordando que con la entrega de este documento se cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que obliga al Ejecutivo a presentar un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública. Sin embargo, todos sabemos que cumplir con el trámite no es lo mismo que rendir cuentas de verdad”, apuntó. “Cuando no se informa con objetividad, se corre el riesgo de usar la comunicación para construir una imagen parcial del Estado de las cosas. Se insiste en que todo marcha bien, en que la economía va en auge, en que los índices delictivos están controlados mientras las personas vivimos una experiencia muy distinta. Hoy, sin embargo, la realidad es muy difícil de ocultar”.

Frente a cerca de 150 asistentes, Reyes Zazueta subrayó que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la guerra del Cártel de Sinaloa, que se ha mantenido durante 14 meses consecutivos de crisis, ha dejado 2 mil 076 homicidios, 2 mil 835 desapariciones, 8 mil 007 robos de vehículo y 2 mil 914 robos a comercio. Agregó que la percepción de inseguridad en Culiacán subió de 45 a 89 por ciento en un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que en Mazatlán pasó de 34 a 56 por ciento. La líder de Coparmex indicó que, según datos de Caminos y Puentes federales, el aforo vehicular en casetas cayó a una tercera parte, lo que implica que más de un millón de vehículos dejaron de circular por las carreteras estatales debido a despojos, cierres y quemas de unidades. Además advirtió que la crisis también se refleja directamente en el comportamiento social, pues el 44 por ciento de la población dejó de visitar amigos o familiares; 41 por ciento evita viajar por carretera y el 20 por ciento de niñas, niños y jóvenes dejó de asistir a clases por inseguridad en sus colonias. “Más de un millón de vehículos han dejado de transitar por las carreteras de Sinaloa a causa de la inseguridad, el despojo de vehículos con violencia en la quema de vehículos y el cierre de carreteras por parte de la delincuencia”, dijo. “Existen también otros datos, pocos conocidos por la mayoría de la población que muestran la crueldad de la realidad frente a esto, tenemos responsabilidad como ciudadanía, organizada, sacar estos datos a la luz, explicarlos y ponerlos al alcance de todos para poder dimensionar con objetividad la magnitud del daño que la inseguridad ha causado en miles y miles de familias y silencio”.







Cuestionan presupuesto en seguridad y procuración de justicia Reyes Zazueta destacó que durante el 2024, el presupuesto asignado por habitante otorgado a la Fiscalía de Sinaloa fue de solo 282 pesos, muy por debajo de Guanajuato, la cual operó con 744 pesos; Chihuahua, con 821 pesos; y Quintana Roo, 872 pesos, según el censo nacional de Seguridad Pública estatal 2025 del Inegi. “Por sí solo esos datos nos muestran el enorme desinterés en fortalecer la institución que procura justicia en Sinaloa”. Criticó que además de esta baja inversión hay una eficiencia mínima de la institución en el estado, ya que de cada mil delitos, solo se denunciaron 60 y solo en 37 abrieron carpeta de investigación, de los cuales únicamente cinco tienen una resolución favorable. “Lo más grave es que solo cinco delitos denunciados tuvieron una resolución favorable y el sistema de procuración e investigación de justicia en Sinaloa se encuentra también en una crisis alarmante, y ello afecta muy negativamente a la ciudadanía en su día a día”.



