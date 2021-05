SinaloaVerifica: Candidatos recorren Sinaloa pero relegan zonas serranas y sindicaturas marcadas por violencia

#SinaloaVerifica

Los principales candidatos al gobierno de Sinaloa han concentrado su campaña en las cabeceras municipales y ciudades como Mazatlán, Ahome y la capital Culiacán, mientras que en zonas serranas donde se presume que hay control del crimen organizado se ha observado un porcentaje mínimo de sus eventos de proselitismo.

#SinaloaVerifica revisó las agendas que los aspirantes reportan al INE y los eventos que han publicado en sus redes sociales, para verificar cuáles son las zonas de violencia, fuera de las cabeceras municipales, que dichos candidatos han evitado visitar o en las que solo han tenido una presencia fugaz, para pedir el voto a su favor.

Aquí el recuento:

Los eventos de Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, presume constantemente que en los primeros seis días de su campaña recorrió los 18 municipios del Estado, desde la sierra a la costa, pasando por el valle.

Si bien la información es cierta, Rocha Moya ha evitado territorios donde la violencia y el crimen incluso han desplazado a decenas de habitantes.

Según la agenda registrada ante el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Rocha Moya tuvo 188 actividades entre el 6 de abril y el 22 de mayo.

Un 70% de sus eventos se llevaron a cabo en tres ciudades principales: Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Después de estas ciudades principales, el municipio Salvador Alvarado fue el cuarto más concurrido, pues a este pequeño poblado, al norte del estado, Rocha Moya asistió en 9 ocasiones a la cabecera municipal y realizó un evento en Palmitas, Salvador Alvarado.

En Guasave, El Fuerte, Mocorito, Sinaloa, Elota y Rosario, el candidato realizó entre dos y ocho eventos, en las cabeceras de cada municipio.

Pero en el otro extremo, ocho municipios tuvieron solo una visita del candidato, y estas se realizaron en las cabeceras municipales: Angostura, Choix, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Escuinapa.

No estuvo hasta entonces en zonas conflictivas de la zona serrana de Choix, Sinaloa, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio y Concordia.

Justo los municipios a los que se refirió en días pasados Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de seguridad pública del Estado, señalando que tienen zonas propensas a conflictos entre grupos criminales, y que representan un foco de alerta durante la jornada electoral.

De acuerdo con los datos que se registran en la página del INE, Rocha Moya había realizado 96 eventos en la zona urbana de Culiacán y cuatro eventos en sus principales sindicaturas: Costa Rica, El Salado, Eldorado y Aguaruto.

La capital del Estado es la zona más recurrida por Rocha Moya, sin embargo, su agenda había dejado fuera hasta el corte mencionado zonas presuntamente controladas por el crimen organizado, en las sindicaturas de Culiacán.

Un ejemplo es la sindicatura de Tepuche, donde apenas entre marzo y junio del año pasado se registraron una decena de enfrentamientos provocados por una supuesta ruptura interna de una facción del Cártel de Sinaloa.

El 24 de junio de 2020, en la comunidad de Bagrecitos en Tepuche fueron asesinadas 16 personas, cuyos cuerpos se encontraron mutilados, decapitados y ultimados a balazos, según documentó la prensa local. Esta serie de eventos derivó en el intempestivo desplazamiento de más de 200 pobladores de la zona.

Hasta el corte mencionado, el único candidato a gobernador que había acudido a la comunidad de Tepuche es Ricardo Arnulfo Mendoza, del Partido Encuentro Solidario, quien el 11 de abril sostuvo un encuentro con vecinos de la zona, según documentó ante el INE.

En Mazatlán, la segunda ciudad más grande del Estado, Rocha Moya ha realizado 19 actos de campaña y ha visitado en una sola ocasión una sindicatura del municipio: Villa Unión.

Pese a que el discurso oficial se empeña en destacar el potencial turístico de este municipio, en la zona rural de Mazatlán se ha encontrado la mayor cantidad de fosas clandestinas localizadas en los últimos dos años en Sinaloa.

Tan solo en 2019, la comunidad rural de Miravalles y los caminos aledaños a la sindicatura de Siqueros en Mazatlán cobraron notoriedad al localizarse unos 41 cuerpos de personas enterradas de forma clandestina. Los principales candidatos, hasta mitad de mayo, no habían arribado a estas sindicaturas y comunidades devastadas por el crimen organizado.

Mario Zamora, PRI-PAN-PRD

El candidato de la coalición Va por Sinaloa (PRI-PAN-PRD), Mario Zamora Gastélum, ha reportado ante el Instituto Nacional Electoral un total de 286 actividades, en un periodo del 4 de abril al 20 de mayo. Hasta ese momento había recorrido 17 municipios, y al único al que no había asistido era San Ignacio.

Del total reportado, 234 eventos y actividades se concentraron únicamente en los 4 municipios más grandes de la entidad: Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, es decir, un 81.8%.

Por sí sola, en la capital del estado acumuló 151 eventos, más del 50% del total de lo reportado ante el INE.

La agenda en los 4 municipios más grandes se concentró principalmente en la zona urbana, con muy pocas visitas a sindicaturas y ejidos. Al igual que Rocha Moya, no había acudido a la comunidad de Tepuche a pedir el voto.

Sí estuvo en Aguaruto, Campo El Diez (muy cercanas a la zona urbana) Costa Rica, El Salado y Quilá en Culiacán; El Carrizo, Chávez Talamantes y el Ejido Compuertas en Ahome; El Huitussi, Ruiz Cortinez, El Progreso y Juan José Ríos en Guasave, así como Villa Unión y el Potrero de Carrasco en Mazatlán, pero en casi todos los casos las visitas fueron en una sola ocasión y no se repitieron.

Los 52 eventos restantes se dividieron en 13 municipios: en Salvador Alvarado y Sinaloa ha tenido 6 actividades, mientras que en Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Choix, Elota, Escuinapa, El Fuerte, Rosario, Mocorito y Navolato, acumula entre 1 y 5, casi todas en las cabeceras municipales.

Algunas sindicaturas relevantes que ha visitado son Agua Caliente, en Concordia; Mochicahui en El Fuerte; Pericos, Mocorito; Chinitos, Angostura, Estación Naranjo, Sinaloa; San Pedro, Navolato; así como San José del Llano y Santiago de los Caballeros en Badiraguato.

Zamora no ha visitado San Ignacio, municipio donde, previo al arranque de las campañas, Luis Fernando Sandoval Morales renunció a la candidatura del PRI a la alcaldía. Ante los comentarios sobre que esto pudo deberse a amenazas, él aseguró que se debía únicamente a motivos personales.

Si bien Zamora Gastélum no había estado en dicha zona, su esposa, Wendy Ibarra, sí visitó San Ignacio el 4 de mayo, para encabezar distintas actividades proselitistas.

Concordia, otro municipio donde también renunció la candidata del PRI a la alcaldía, Esmeralda Zataráin -presuntamente por amenazas-, sí ha sido visitado por Zamora en su campaña.

El abanderado del PRI-PAN-PRD aseveró en una entrevista, tras la renuncia de Zataráin, que él no tenía problema visitando ningún municipio, pues se sentía en “confianza y sin limitación alguna”.

Tras el asesinato de Abel Murrieta en Sonora, el abanderado priista dijo que en Sinaloa no percibía un riesgo de esa magnitud y que “personalmente ha ingresado a todos los municipios sin problema alguno”, sin embargo, no aclaró que no ha ido a San Ignacio.

“Hemos podido, con toda libertad, caminar por todo el estado. Estuve incluso en parte de la sierra de Badiraguato, en Cosalá, en todos lados, y hemos sentido un muy buen ambiente, por eso lo digo, somos estados distintos, pero estamos muy cercanos y lo que pasó en Obregón es, insisto, lamentable, no tiene nombre y hay que cuidar que eso no llegue para acá”, manifestó.

Sergio Torres, Movimiento Ciudadano

Torres Félix había visitado los 18 municipios de Sinaloa por lo menos en una ocasión al cumplir mes y medio de su campaña para gobernador.

Su arranque de campaña fue en Culiacán en la madrugada del 4 de abril, ese mismo día también visitó Los Mochis que es la cabecera municipal de Ahome, al norte de Sinaloa, y Mazatlán al sur de la entidad, según fotografías e información publicada en su cuenta oficial de Facebook.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal los municipios de Choix, Sinaloa, Badiraguato, Culiacán Cosalá, Concordia y Rosario son los que tienen mayor atención por violencia en contexto electoral. Todos ellos fueron visitados al menos una ocasión por el candidato, según una revisión realizada a su página en Facebook, donde publicó fotografías de eventos llevados a cabo en esas demarcaciones.

En los municipios de Choix, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Elota, Cosalá y San Ignacio fueron confirmados un evento en cada uno de ellos, sin embargo fueron realizados en las cabeceras municipales; excepto en Angostura, donde la visita fue a la comunidad de La Reforma, de acuerdo a fotografías y videos posteados en la cuenta pública de Facebook del candidato.

Para contrastar estos datos y verificar si Torres Félix llevó a cabo más actividad y en qué comunidades de dichas demarcaciones, fue solicitada al equipo de prensa toda la agenda de la campaña, sin embargo, al cierre de esta edición no fue proporcionada la información.

En el caso de Concordia y Rosario, Torres Félix no solamente visitó las cabeceras municipales, sino que en Concordia acudió a la comunidad de Mesillas, y en Rosario a la Guásima, según fotografías publicadas en la red social del aspirante a la gubernatura.

En Mazatlán además de la cabecera municipal también acudió a eventos en El Quelite y en Villa Unión; en El Fuerte visitó el ejido La Constancia; y en Culiacán fue a la sindicatura Costa Rica, campo El Diez, la sindicatura Eldorado, y la comunidad El Conchal perteneciente a Eldorado.

Ha tenido su mayor cantidad de eventos en la capital del estado, y en cambio no se había registrado su presencia en la sindicatura de Tepuche, ubicada a tan solo 17 de kilómetros de la cabecera municipal de Culiacán, unos 30 minutos de recorrido en automóvil. En el año anterior fueron registrados hechos de violencia de alto impacto en esta comunidad.

Durante el mes de marzo del 2020 grupos criminales asesinaron a Luis Alberto Monárrez, expolicía que era candidato a síndico municipal en Tepuche por el partido Morena. Un día después también fue asesinado Jovel Pérez Meza, comandante de Policía Municipal adscrito a esa sindicatura.

En junio de ese mismo año fueron asesinados 16 hombres en la comunidad de Bagrecitos, según información publicada por Revista Espejo.

La agenda de Torres fue analizada en tres fuentes: la que fue proporcionada al Instituto Nacional Electoral, la que fue socializada por su equipo de prensa, y las publicaciones en Facebook de fotografías y videos realizados en diversas localidades. Este cruce de información se realizó debido a que existen inconsistencias entre las fechas y eventos reportados al INE, y los que se han publicado en esta red social.

La diferencia radica en que algunos eventos no aparecen en la agenda del INE pese a aparecer en Facebook, o incluso hay municipios que visitó pero tampoco fueron reportados al Instituto, o los que estuvieron incluidos en la agenda pública los catalogaron como cancelados, pero se llevaron a cabo en otras fechas.