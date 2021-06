SinaloaVerifica: ¿Confundido con las alianzas y las declinaciones? Aquí una guía sobre lo que verás en la boleta

Axel Avendaño / #SinaloaVerifica

Este domingo 6 de junio, un total de 2 millones 260 mil 257 sinaloenses están citados a las urnas, de acuerdo con los datos del Listado Nominal del Instituto Nacional Electoral.

En todo el estado se van a instalar 4 mil 698 casillas, para que los ciudadanos escojan a su nuevo Gobernador o Gobernadora; además están en juego las 18 alcaldías, los 40 escaños del Congreso local y las 7 diputaciones federales que le corresponden a Sinaloa en el Congreso de la Unión.

Así que cuando vayas a votar este domingo, se te van a entregar en total 4 boletas.

Pero no te vayas a confundir a la hora de emitir tu sufragio, sobre todo tomando en cuenta que en días previos a esta jornada hubo una serie de renuncias y declinaciones de parte de algunos candidatos. Y además porque hay partidos que participan a través de una coalición, y otros están coaligados mediante candidaturas comunes.

Te explicamos qué es lo que encontrarás en la boleta:



Coalición y candidaturas comunes

En el actual proceso electoral, hay una coalición de partidos. La del PRI-PAN-PRD, llamada ‘Va por Sinaloa’, los cuales van juntos en la elección para la gubernatura, las 24 diputaciones locales, en 8 municipios y para las 7 diputaciones federales.

Por esa coalición Mario Zamora Gastélum, contendiente para la gubernatura, aparecerá tres veces en la boleta. Si quisieras darle tu voto, tendrías que marcar la casilla del PRI, la del PAN, o la del PRD, cruzar los 3 en conjunto, o solamente 2 de ellos. Tu apoyo para ese candidato se contará de manera efectiva si lo haces de esta manera.

Por otro lado, Morena y el Partido Sinaloense van en candidatura común para la gubernatura, en 15 municipios y en los 24 distritos locales. En esos casos, verás repetido dos veces el nombre del abanderado común de estos organismos.

Así ocurriría con Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador. Se puede votar por él al marcar el espacio de Morena, o bien solo el del PAS, o ambos.

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aclaró que el voto será nulo cuando: no se cruce o no haya algún señalamiento claro a favor de algún partido o candidato, cuando se tache toda la boleta, se deje en blanco, o bien cuando se marque a dos contendientes o partidos que no están coaligados.

Por ejemplo, si alguien marca el recuadro del PRI y el de Morena en la misma boleta, será un voto nulo. También lo sería si alguien marca los recuadros del PAN y del PAS de manera conjunta. O de Fuerza por México y Movimiento Ciudadano.

La clave, dijo la consejera presidenta del IEES, Karla Peraza Zazueta, está en el nombre del candidato.

“La recomendación es que hagamos el voto lo más claro posible, están muy bien capacitados los funcionarios de casilla pero también hay que facilitarles el conteo y clasificación de los votos, entre más claros, mejor.

“Tenemos en Sinaloa una coalición y una candidatura común. Que se fije bien la ciudadanía en el nombre del candidato, esa es la clave, si se repite es que van en coalición o en candidatura común.

Será decisión del elector si vota, si tacha o pone un signo en los 3 partidos en el caso de la coalición, o 2 en el caso de la candidatura común. En cambio, si votamos nombres que no coinciden, es un voto nulo, supongamos que tachas el recuadro del PES y de Fuerza por México, ahí se anula”, detalló.



¿Qué pasa con las declinaciones?

En la última recta de la campaña, fueron muy sonados los casos de candidatos que declinaron y anunciaron que se sumaban al proyecto de otro de los contendientes. Aun así, muchos de ellos seguirán apareciendo en las boletas, ¿y qué pasa si marcas el recuadro donde aparece su nombre?

El 17 de mayo, Tomás Saucedo Carreño, entonces candidato del Partido Verde de México a la gubernatura, dio a conocer que se bajaba de la contienda y se sumaba al proyecto de Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS.

Ese mismo día, el abanderado del PVEM pero a la alcaldía de Mazatlán, José Antonio López Farías, declinó también a favor del candidato morenista, Luis Guillermo “El Químico” Benítez.

En ambos casos, el Partido Verde sí alcanzó a presentar sustitutos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, debido a que la renuncias se hicieron en el día límite para tramitar las sustituciones, de acuerdo con lo marcado en el calendario electoral local.

El PVEM lleva ahora de abanderados a Misael Sánchez Sánchez a la gubernatura y a Antonio Vladimir Cazarez Medina a la alcaldía de Mazatlán, sin embargo, sus nombres no aparecerán en la boleta sino el de sus antecesores.

El IEES explicó que esto es debido a que las boletas ya estaban impresas previo a las renuncias de Saucedo y López Farías y la ley indica que solo amerita reimpresión de las boletas cuando así lo ordena algún tribunal, pero no cuando el cambio se debe a alguna decisión partidista.

Por esta razón, sí se enviaron a reimprimir las boletas cuando la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó las candidaturas comunes de Morena-PAS en Culiacán, Mazatlán, y 6 distritos locales –aunque al final esta sentencia fue desechada por la Sala Superior del TEPJF- pero no ante la renuncia de candidatos.

Después del límite de 17 de mayo, se dieron otras declinaciones relevantes. Para la alcaldía de Ahome, el día 18 de ese mes, Miguel Ángel Carrillo Verduzco, del Partido Encuentro Solidario, anunció su declinación, y el día 24, Jesús Francisco Miranda Castro, del PVEM, hizo lo propio. Ambos se sumaron al candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros.

En el caso de la lucha por la gubernatura, Gloria González Burboa, del Partido del Trabajo, informó el 28 de mayo que dejaba la contienda y pidió el apoyo para Mario Zamora, del PRI-PAN-PRD.

El 2 de junio, en el último día de campaña, Siria Quiñónez López, quien fue postulada por el partido Fuerza por México a la alcaldía de Culiacán, dio a conocer que “renunciaba” a la candidatura para sumarse a Faustino Hernández Álvarez, también del PRI-PAN-PRD.

En estos 4 casos, el IEES refirió que las renuncias no se formalizaron. No se nombró a sustitutos, además de que por más que los respectivos candidatos anuncien su apoyo por alguien más, los votos que se emitan a su favor le contarán al partido que los registró en primera instancia, y no se sumarán a los de su contendiente por el que declinaron.

“Le siguen contando a los partidos, no hubo tiempo de quitarlos en las boletas, siguen apareciendo, van a estar sus nombres y le van a contar a sus respectivos partidos que los postularon”, enfatizó Karla Peraza, titular del Instituto.

Es decir, si decides votar este domingo por Gloria González Burboa, se le contará al Partido del Trabajo para que pueda mantener su registro y para hacer el cálculo de los recursos que recibirá en el próximo proceso. No se le sumarán a Mario Zamora.

Lo mismo con Siria Quiñónez. Todos los votos que reciba, le contarán al partido Fuerza por México, no a Faustino Hernández.

Si vives en Ahome y en la boleta para la elección de presidencia municipal cruzas el recuadro de Miguel Ángel Carrillo Verduzco, o de Jesús Francisco Miranda Castro, se sumarán al PES y al PVEM, no a Gerardo Vargas.

En el caso de Tomás Saucedo, renunció en la fecha límite y permitió que el PVEM lo sustituyera. Misael Sánchez es el nuevo abanderado del Partido Verde, aunque no va a aparecer en la boleta.

Si cruzas el recuadro con el nombre de Saucedo, no será un voto a favor de Rubén Rocha Moya, sino a favor de Sánchez y el Partido Verde.