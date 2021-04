$!#SinaloaVerifica: Las páginas y nombres detrás de ‘redes’ de ataques y desinformación en campañas

Las fanpage simulan ser noticieros pero no cuentan con enlaces a portales web de noticias. Comparten videos o fotografías acompañados de dos o tres párrafos que carecen de fuente oficial, cita textual o enlaces a documentos oficiales. En suma, las 28 páginas han invertido unos 26 mil 974 pesos para promocionar sus publicaciones, de acuerdo con la información de la biblioteca de Facebook.

En esta red, cinco personas son responsables ante Facebook de las 28 páginas relacionadas entre sí. Una de estas personas es responsable de la fanpage “Estado 25” pero también aparece como responsable de la publicidad en la fanpage oficial del Partido Sinaloense de Navolato. Este es el único vínculo detectado en la red con un partido político.

Se trata de Ayax Raúl Lozano Cárdenas, quien trabaja en soporte técnico del Partido Sinaloense. Según se documentó, Lozano Cárdenas se responsabilizó de publicidad pagada por las fanpage Estado 25 y Partido Sinaloense de Navolato. La página Estado 25 fue eliminada de Facebook pero permanece el registro de que Lozano Cárdenas se responsabilizó por una publicación de febrero de 2021, la cual difunde una encuesta de intención de voto para la elección de gobernador.

Estado 25 se conecta con la red a través de Uriel Collazo de la Rosa, quien también se responsabiliza de otras siete páginas y que, por medio de Controversias Mx, se responsabilizó de Estado 25 y otras tres páginas de la red.

Se buscó a Lozano Cárdenas para tener su versión sobre la red de páginas en la que está inmiscuido. Comentó que él tiene un negocio particular de manejo de redes sociales para empresas pequeñas, y aseguró que esta no tiene ninguna relación con su labor en el Partido Sinaloense.

A través de su empresa particular, Lozano Cárdenas dijo que brindó un servicio a la página Estado 25, pero al recibir comentarios de amigos sobre lo delicado que podría ser exponer su nombre en época electoral, según contó, dejó de trabajar con esa página.

“Manejo publicidad para pequeñas empresas, entre ellos una estética, una tienda de cristal templado, uñas, diferentes. Me han estado solicitando que les ayude con la publicidad digital. No tiene nada que ver con el partido, del partido nada más manejo la página de Navolato”, dijo Lozano Cárdenas.

“Me comentaron amigos que no era conveniente que apareciera mi nombre en tiempos electorales, por eso yo ya no volví a acceder trabajar con esa pagina de encuestas (Estado 25). Para esa página me contactó una señora que es clienta de una estética, que si le ayudaba a la publicidad, le ayudé a esa señora con el pautado, pero de ahí en fuera ya no quise trabajar con ella por el tema de exponer mi nombre”, agregó.

Lozano Cárdenas dijo no conocer a Uriel Collazo de la Rosa y al resto de páginas con el que se relaciona su persona, a través de la página Estado 25.