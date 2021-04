$!#SinaloaVerifica: Lo que se sabe de la camioneta de lujo que usa Rocha Moya y que denunció su rival del PRI en el debate

Encontramos, de entrada, que Rocha Moya sí usa la camioneta de lujo en su campaña, aunque él dice que se la presta un particular y niega que la haya comprado su chofer, o que el pago haya sido en efectivo, acusación que Zamora dice sustentar con la imagen de una factura de compra que envió su equipo a #SinaloaVerifica, y que incluso ya ha circulado en redes sociales.

“¿Esa es la austeridad? Por favor, te has vuelto un cínico al igual que tus compañeros”, expresó Zamora Gastélum en sus distintas participaciones en el debate del pasado 22 de abril.

Insistió en que solo cuenta con un chofer que le ayuda, “el ingeniero Rangel”, y que él no ha comprado ningún vehículo de modelo reciente en este proceso electoral.

“Está debidamente cotizado, son 128 mil pesos que se registran en el INE en un comodato y ese comodato sirve para cuantificar que no se sobrepasen los topes de campaña, no hay ningún problema, lo importante es decir que no es de un chofer mío ni de alguien de la familia, es una aportación que está permitida por la ley , la cual te marca cuánto te pueden aportar los particulares y hasta dónde”, manifestó el morenista.

Dijo que un particular, del que no detalló su nombre, se la está prestando y que eso se registró debidamente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante un contrato de comodato .

Se solicitó al equipo de campaña del candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, mayor información sobre la acusación que lanzó el pasado jueves, de que dicha camioneta la había comprado el chofer de Rocha Moya. La respuesta llegó después de la publicación original de este trabajo. Señalaron que cuentan con una imagen de la factura de la compra del vehículo, la compartieron y se trató de verificar su autenticidad, pero en una página del SAT para verificación de comprobantes fiscales con los datos que aparecen en ella no se logró validar.

“Es una unidad adquirida de contado. La explicación del cómo deberán darla con el equipo del otro candidato”, señalaron de parte del equipo de Zamora.

Para indagar más sobre lo dicho por el aspirante de Morena, se revisó el gasto de campaña que ha reportado Rocha Moya al INE.

Ahí se encontró que hasta ahora sólo registra a una persona como donante para su campaña. Un hombre llamado José Adalberto Castelo Valenzuela, que justo le aportó un monto de 128 mil, 362 pesos. Esa cifra coincide con lo dicho por Rocha Moya, de lo estipulado para el “comodato” o préstamo de la camioneta.

¿Y quién es José Adalberto Castelo Valenzuela? Ese dato no se ha podido verificar, hasta el momento. Su nombre coincidió con el que aparece en la imagen de una factura con la que cuenta el equipo de Mario Zamora, y que también fue difundida por WhatsApp, supuestamente de la compra de la camioneta.

En dicha factura se puede leer que el vehículo presuntamente se compró al contado, o en una sola acción financiera, a un monto de 1 millón 573 mil pesos. En el documento también aparece un número de serie que coincide con el que tiene pegado el vehículo en el parabrisas, según se constató en un evento posterior.

Sin embargo, aunque estos datos coinciden, no se tiene aún una validación oficial de dicho documento, ni se ha constatado que Castelo Valenzuela sea su chofer o tenga un vínculo con el candidato. Tampoco se han verificado los plazos y la forma de pago de la camioneta que usa Rocha Moya.

Como ya dijimos, el candidato niega que la haya comprado su chofer, aunque tampoco especificó quién es “el particular” que se la dio en “comodato” para su campaña.

Lo que sí se pudo constatar, con el número de placa y en la página del REPUVE, es que la camioneta que usa Rocha Moya para sus traslados es modelo 2021, y fue emplacada apenas en marzo de 2021.



¿Y qué es el comodato?

Manuel Corrales, abogado fiscalizador en Sinaloa de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, explicó que el comodato al que hace referencia Rocha Moya, no es otra cosa que un acuerdo donde una de las partes presta un bien de manera gratuita, y la otra se compromete a regresarlo al término de cierto periodo, y en las mismas condiciones en que fue entregada.

No obstante, enfatizó que en cuestiones político-electorales, la normatividad electoral no permite “regalos”, y cualquier obsequio o préstamo que utilicen los candidatos se contabiliza para verificar que no se rebasen los topes de campaña, que en el caso de la elección a la gubernatura de Sinaloa en 2021 es de 50 millones 402 mil 195 pesos con 20 centavos.

En cuanto al tope para aportaciones que les hacen los particulares, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa definió que durante todo el año 2021, los partidos políticos no podían recibir más de 2 millones 574 mil 970 pesos con 38 centavos, mientras que de manera individual, cada simpatizante no podía exceder los 188 mil 812 pesos con 60 centavos en manera de aportaciones.

“El particular no le cobra al candidato, pero nosotros sí lo registramos, pedimos que nos presente dos cotizaciones de lo que le costaría rentar ese bien en el sector comercial, y ya verificamos, si está todo bien, lo sumamos al tope de campañas. Aquí no hay préstamos, nada de que ‘te presté’ o ‘te regalé’, si a alguien le regalan mil camisetas o cien, debe presentar las dos cotizaciones, las registras en el Sistema Integral de Fiscalización y nosotros nos encargamos de revisar, si algo falta, pedimos que se subsane”, detalló.

En este caso, el abanderado de Morena-PAS dijo que, en el sector comercial, la renta de la camioneta Tahoe ascendería a 128 mil pesos, aunque no precisó cuál es el periodo de renta o préstamo que cubriría dicha cantidad.

Al respecto, el abogado del INE indicó que aún siguen analizando los documentos que le presentan los candidatos y el contrato de comodato de la unidad referida aún se clasifica como información reservada.

Será en una etapa posterior, dijo, cuando la Unidad de Fiscalización determine que los datos están correctos y que no hay fallas por subsanar, y entonces pueda ser accesible para el público general.

El Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral marca que no se pueden utilizar bienes en comodato cuando provengan de entes públicos, tanto del nivel municipal, estatal y federal, de partidos políticos, de sindicatos, ministros de culto, extranjeros, o de cualquier empresa.

Rubén Rocha enfatizó por ello que quien le “prestó” el vehículo es una persona física.

Hasta este momento, en la plataforma de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del INE, Rubén Rocha ha reportado, a través del partido Morena, gastos por 2 millones 950 mil 534 pesos. Sin embargo, al ser también candidato común con el Partido Sinaloense, ha reportado por esa vía gastos por un millón 530 mil 128 pesos, para dar un total de 4 millones 480 mil 662. Le restarían 45 millones 921 mil 533 pesos para alcanzar el tope de campaña que marca la ley para cada uno de los candidatos.



¿Cuánto cuesta una Tahoe de lujo como la que usa Rocha Moya?

Según la página de internet de Chevrolet para Estados Unidos, una camioneta Tahoe modelo 2021 tiene un costo de entre 49 mil 600 (994 mil 480 pesos) y hasta 69 mil 700 dólares (1 millón 397 mil 485 pesos).

Existe un apartado donde el cliente simula la cotización de este modelo con diversos complementos o cambios, que modifican el valor del vehículo.

Como ya mencionamos, hasta ahora no se ha podido verificar quién es la persona que adquirió la camioneta, ni la forma de pago.

La Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México establece un tope de uso de efectivo y metales de 287 mil 680 pesos y 20 centavos para la compraventa de vehículos nuevos o usados, ya sea aéreos, marítimos o terrestres.

#SinaloaVerifica contactó vía departamento de prensa a la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes aclararon que es obligación de las agencias de carros reportar compras que pasen un umbral que es de 577 mil 770 pesos. Si no lo reportan, habría una sanción a la agencia.

La Unidad señaló que no tenía disponible de inmediato un informe o estadística de cuántos casos de este tipo pudieron darse en Sinaloa en años recientes.