$!#SinaloaVerifica: ¿Qué plantean Rocha y Zamora contra la inseguridad? El contraste (y las carencias) de lo que proponen

Ante este panorama, señalaron especialistas consultados por #SinaloaVerifica, los dos principales candidatos que aventajan en las encuestas, Rubén Rocha Moya, de Morena-Partido Sinaloense, y Mario Zamora, del PRI-PAN-PRD, han ofrecido propuestas muy generales en esta materia, poco esquematizadas, que no ahondan en los “cómos” y que tienen una “visión limitada” sobre cómo abordar las complejas problemáticas de la violencia, el narcotráfico y la inseguridad.

El Índice de Paz México 2020, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, colocó a Sinaloa en la lista de los cinco estados que tuvieron la reducción más significativa en sus índices delictivos entre el 2015 y el 2019.

“En los últimos cinco años, el nivel de paz ha mejorado en siete estados y se ha deteriorado en 25. Los mayores avances ocurrieron en Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Yucatán y Chiapas. Las calificaciones de los cinco estados presentaron avances sustanciales, y dos de estos, Sinaloa y Tamaulipas, mejoraron a tal grado que ya no están entre los cinco estados menos pacíficos.

“Sinaloa tuvo la mayor mejora entre 2015 y 2019, lo que le permitió ascender 12 sitios en la clasificación, de la posición 30 en 2015 al lugar 18 en 2019. Mejoró en cuatro de los cinco indicadores, pero más en cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada”, se asegura en el documento.

Sin embargo, los especialistas consultados coincidieron en que aunque se pueda hablar de una reducción en homicidios, los grandes retos que urgen por ser atendidos son las desapariciones, el desplazamiento forzado y los feminicidios.

En este sentido, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación ubica a Sinaloa como la octava entidad del país que más acumula reportes de personas desaparecidas y no localizadas entre diciembre del 2018 y abril del 2021. Asimismo, de acuerdo con esta dependencia, del año 2000 a la fecha, hay un total de 4 mil 349 personas que no han podido ser localizadas.

En cuanto a los desplazamientos forzados, el Senado de la República enlistó a Sinaloa como la tercera entidad que en el 2018 registró más personas que tuvieron que dejar sus hogares debido a la violencia, con 860 víctimas, quedando solamente por detrás de Guerrero y Chiapas.

Respecto de los feminicidios, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) contabiliza 800 mujeres asesinadas en el estado del 2010 al 2020, pero calificaron como preocupante que muchos de estos actos sean cometidos con extrema violencia (como el hecho de que se carbonicen los cadáveres), y lo cual no ha podido ser evitado ni siquiera con la Alerta de Violencia de Género que está decretada en el estado desde el 2017.

Sobre la situación de la policía en la entidad, el CESP documentó en su Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019, que el gran reto en estas corporaciones es que todos los elementos aprueben los exámenes de control y confianza, especialmente en las policías municipales, donde solo 57% los aprobaron y 42% reprobaron.

En la Policía Estatal, hubo 86% aprobados y solo 10% reprobados.

El plan de Rocha

El pasado miércoles 5 de mayo, el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, dio a conocer de manera formal el documento donde agrupa sus propuestas de campaña, en donde se incluye un apartado específico denominado “Combatir la Inseguridad Atendiendo las Causas que Originan la Violencia”, y cuyo contenido reproducimos íntegro:

1. Implementaremos un Plan de Seguridad Estatal acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad que construirá un Sinaloa de paz para todas las familias sinaloenses. Constará de dos ejes: prevención y fortalecimiento de la fuerza pública estatal capaz de combatir el crimen y perseguir el delito.

2. La prevención del delito, sobre todo entre los jóvenes, la atenderemos, fundamentalmente, desde sus causas socioeconómicas a través de la profundización de programas sociales, la cultura, el deporte, la sana recreación y con políticas económicas con sentido social.

3. Crearemos la Fiscalía Especializada en Delitos de Género.

4. Estableceremos Juzgados Especializados en Delitos de Género.

5. Mejoraremos la coordinación y trabajo conjunto de persecución del delito con las Autoridades Municipales y Federales.

6. Crearemos la Universidad de las y los Policías para la formación integral y de alto nivel de los cuerpos de seguridad.

7. Capacitaremos a la policía a través de la Guardia Nacional.

8. Mejoraremos sueldos, prestaciones y seguro de vida de las y los policías.

9. El primer día de gobierno sostendré encuentros de Estado con organismos de familiares de personas desaparecidas, así como con los grupos de desplazados por la violencia, a fin de trazar una ruta para atender real y efectivamente sus demandas.

10. En la primera semana de mi gobierno me reuniré con viudas de policías para examinar lo relativo a sus pensiones.

11. Formularemos un Plan Integral para la Trata y Prevención de Adicciones.

12. Apoyaremos a los centros de rehabilitación para adictos.

Por otro lado, en una declaración polémica sobre esta temática, Rocha Moya, en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para la cadena Latinus, dijo que no se cierra a la posibilidad de avanzar hacia una nueva política pública nacional que permita que se hagan cierto tipo de acuerdos con grupos criminales, como ya ocurre en otros países, según mencionó, donde a algunos delincuentes se les reducen los años de cárcel a cambio de información.

Aclaró que no habla de hacer “pactos” de manera personal, si llega a ser gobernador, sino de caminar hacia un esquema donde se deje atrás la “hipocresía”, pues muchos gobernantes ya hacen acuerdos pero “por debajo de la mesa”.

El morenista no fue muy específico en dicha propuesta, de a qué se refiere exactamente con “acuerdos” o “negociaciones”, o de qué forma podrían darse.

El día 11 de mayo, en el conversatorio que organizó el periódico “El Debate”, Rocha dio otras dos ideas que no había manifestado antes: fomentar un nuevo modelo de Policía de Proximidad, que atienda directamente los delitos cometidos en las colonias y comunidades, además de fortalecer la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero nuevamente solo las mencionó de manera muy general y sin ahondar en detalles.

¿Qué propone Zamora?

Hasta el momento, el candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora, no ha presentado de manera esquematizada sus propuestas en materia de seguridad. No obstante, su partido, el PRI, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa su “Plataforma Electoral 2021”, donde se enlistan una serie de planteamientos que, aseguran, comparte su abanderado a la gubernatura:

Compromisos del PRI en seguridad, justicia, participación social y estado de derecho.

1. Convocar a las organizaciones sociales, sindicales, empresariales y gremiales, para poner en marcha una gran cruzada estatal en contra de la violencia y la inseguridad pública.

2. Combatir integralmente el problema de la inseguridad mediante la promoción de la cultura, el deporte, la educación y la generación de más empleos.

3. Actualizar el marco jurídico para definir acciones y responsabilidades de cada corporación de seguridad, y hacer más rápida la investigación judicial y el proceso penal.

4. Impulsar la capacitación en los cuerpos de seguridad pública, y promover profesionalmente las carreras ministerial, pericial y policial.

5. Actualizar las agencias del ministerio público para acabar con el rezago, incorporando peritos y policías investigadores.

6. Mantener debidamente actualizadas las bases de datos de las dependencias de seguridad pública, referentes a delincuentes, personal de seguridad y equipamiento disponibles.

7. Mejorar el sistema penitenciario y fortalecer los programas de rehabilitación social.

8. Promover que el personal de los cuerpos de seguridad pública tenga mayor acceso a los programas de vivienda, a los fondos de retiro, de indemnizaciones y de seguro médico y de vida.

9. Caracterizar a Sinaloa como una entidad donde se respeta el estado de Derecho.

10. Regular la operación de los cuerpos de seguridad privada.

Asimismo, en declaraciones por separado a los medios, Zamora Gastélum ha hablado de desarrollar una aplicación móvil que sirva como “botón de pánico”, para que en el momento en que una mujer se sienta insegura, pueda pedir apoyo inmediato a las autoridades.

También ha comentado que apostaría por poner a un mando civil en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a diferencia de la actual administración, donde los 3 titulares de la SSPE han sido militares: Genaro Robles Casillas, Fermín Hernández Montealegre y Cristóbal Castañeda Camarillo.

Cuando Carlos Loret de Mola le preguntó si haría pactos con el narcotráfico, el priista descartó tal posibilidad pero no ahondó más en el asunto porque aseguró que la delincuencia organizada es competencia del Gobierno Federal.

En el conversatorio del periódico “El Debate”, el día 11 de mayo, se le cuestionó al priista qué haría para atender el problema de las desapariciones de personas, pero no ofreció propuestas de fondo, solamente dijo que se debía reforzar la atención a las víctimas del delito y tener mayores acercamientos con ellas.

Sin propuestas de fondo ni planes concretos

Iliana Padilla Reyes, investigadora de la UNAM especializada en temas de violencia, dijo que observa que ambos candidatos han fallado en explicar los detalles, los cómos, las cifras y el dinero que invertirían en estos rubros. Lamentó que hayan sido campañas más enfocadas en la “trivialidad” que en propuestas bien definidas.

“Más que de propuestas ha sido una campaña de buscar simpatías, con pocos planteamientos concretos de exactamente qué van a hacer desde el Gobierno del Estado para atender temas cruciales en seguridad pública. No plantean el cómo van a hacerlo y nos quedamos en las mismas promesas que han hecho otros en el pasado. Pero esto también se debe a que la ciudadanía no las exige, la gente pide apoyos para el campo, la pesca, créditos, pero hasta ahí”, comentó.

Aun así, dijo que se debe reconocer que Rubén Rocha hizo un planteamiento poco común sobre avanzar hacia mecanismos alternativos para combatir esta problemática, como lo sería la creación de políticas públicas que permitan cierto tipo de acuerdos con organizaciones criminales, como ya ha ocurrido, dijo, en Estados Unidos y también en Italia.

Pero más allá de esto, le criticó que el “centro” de sus planteamientos sea concebir a la pobreza como el principal causante de la inseguridad, pues esto es algo que ya ha quedado superado en el análisis académico, según dijo.

“Esta asociación directa entre pobreza y violencia hace tiempo que la hemos superado en los estudios sobre seguridad, y es que si bien en ciertos lugares la pobreza es un factor muy importante, no podemos entender bajo esa premisa todo los tipos, todos los actores y espacios donde se da la violencia. Este es un problema multicausal en Sinaloa, bastante complejo y decir que con becas vamos a evitar que los jóvenes entren al mundo criminal, es una visión limitada”, reprochó.

Juan Carlos Ayala Barrón, doctor en Filosofía por la UNAM y profesor de la UAS que se ha enfocado en temas de seguridad, consideró que Rocha Moya es quien hasta el momento ha entregado una serie de propuestas más esquematizadas.

“A groso modo nadie tiene algo concreto, el que más se acerca a una propuesta en forma es Rubén Rocha. Con Zamora solo son declaraciones, en un evento lanza una idea y en otro lanza una distinta, las propuestas de la plataforma del PRI... se pierde si son de él o del partido. En general, no tenemos certeza sobre una verdadera política pública”, subrayó.

Pese a lo poco que se ha dicho, Tomás Guevara, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aseguró que alcanza a visualizar que en términos de seguridad Rocha y Zamora apuntan totalmente “en direcciones contrarias”.

“Lo que propone Rocha está en el rumbo de lo que propone el Gobierno Federal y tenía que ser de esa manera, mientras que Zamora hace una propuesta que más bien contraviene la de la Federación y eso permite tener propuestas que son prácticamente contrarias”, refirió.

Juan Carlos Ayala coincidió en este punto, de ver a un candidato del PRI-PAN-PRD con un “discurso tradicional”, que le apuesta al “status quo” de criminalización y enfrentamiento directo, estrategias que no han resultado en una reducción de la violencia en el país.

Iliana Padilla Reyes dijo además que los planteamientos han sido tan generales y ambiguos que muy poco se ha dicho sobre el tema de las desapariciones, que a su consideración es el principal problema de seguridad en el estado.

Recordó que hay 4 mil desaparecidos en la entidad, sus familias viven en la incertidumbre y con una herida que no puede cerrar, y los candidatos solo han dicho que se reunirán con ellos, cuando eso no arregla la problemática, y en cambio no han mencionado nada sobre darle más presupuesto, por ejemplo, a la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Es un drama y un duelo que no cierra, son 4 mil desaparecidos pero por cada uno de ellos hay una familia que se fractura, que tiene una carga emocional que limita sus oportunidades, no pueden seguir con sus vidas, dejan sus trabajos para hacer las búsquedas, por eso yo considero que es el principal problema de seguridad que tiene Sinaloa y es increíble que a estas alturas los candidatos no tengan un plan de acción concreto, sus campañas se han quedado en la trivialidad y eso asusta”, expresó la investigadora.