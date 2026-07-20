Sinaloense David Monárrez conquista el Nevado Sajama, la montaña más alta de Bolivia

El estudiante del Conalep Culiacán III, David Monárrez, logró ascender a la cima del Nevado Sajama, la montaña más alta de Bolivia y conocida como el “Techo de Bolivia”, una de las cumbres más exigentes de Sudamérica por sus condiciones climáticas y geográficas.

La expedición implicó enfrentar una altitud de 6 mil 550 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y el cruce de un extenso glaciar, condiciones que representaron un importante desafío físico para los participantes.

Monárrez explicó que el ascenso fue resultado de un proceso de preparación de ocho meses, durante los cuales realizó entrenamiento diario para fortalecer su condición física y técnica con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la expedición.

El alpinista destacó además el respaldo que ha recibido por parte de Conalep Sinaloa, institución que, dijo, impulsa a estudiantes que buscan desarrollarse en ámbitos como el deporte y la cultura.

“Soy testimonio de que en mi institución se apoya realmente con mucho valor a quienes aspiramos en el deporte y la cultura”, expresó.

Al compartir su experiencia, el estudiante invitó a las y los jóvenes a creer en sus capacidades, enfrentar sus miedos y mantenerse constantes para alcanzar las metas que se propongan, al señalar que la disciplina y el esfuerzo fueron determinantes para conquistar una de las cumbres más altas del continente americano.