$!Sinaloense estudia ajolotes para hallar cura a males; tiene el poder de regenerar tejidos y órganos

A través del estudio de los ajolotes en Sinaloa, la investigadora Claudia Elia Villalobos busca líneas de investigación en la cura de enfermedades como lupus, cáncer, diabetes, médula espinal y cultivo de piel para quemaduras.

La bióloga de la Universidad Autónoma de Sinaloa compartió que su investigación no sólo busca impactar en la cura de estas enfermedades, sino rescatar esta especie endémica del centro del País que se encuentra en peligro de extinción.

“Ahora el primer paso es su climatización; tengo siete estanques, vienen de clima frío, les afecta mucho nuestra temperatura, si se estresan empiezan a comerse entre ellos o pierden sus branquias; otro aspecto es su alimentación, conocer que le funciona aquí, por lo que también estoy cultivando su alimento, un tipo de lombriz que hasta ahorita a siete meses les ha funcionado y están creciendo”, dijo.