$!Sinaloense estudia ajolotes para hallar cura a males; tiene el poder de regenerar tejidos y órganos

A través del estudio de los ajolotes en Sinaloa, la investigadora Claudia Elia Villalobos busca líneas de investigación en la cura de enfermedades como lupus, cáncer, diabetes, médula espinal y cultivo de piel para quemaduras.
La bióloga de la Universidad Autónoma de Sinaloa compartió que su investigación no sólo busca impactar en la cura de estas enfermedades, sino rescatar esta especie endémica del centro del País que se encuentra en peligro de extinción.
“Ahora el primer paso es su climatización; tengo siete estanques, vienen de clima frío, les afecta mucho nuestra temperatura, si se estresan empiezan a comerse entre ellos o pierden sus branquias; otro aspecto es su alimentación, conocer que le funciona aquí, por lo que también estoy cultivando su alimento, un tipo de lombriz que hasta ahorita a siete meses les ha funcionado y están creciendo”, dijo.
Según Villalobos, de proteger a esta especie, podría alcanzar grandes beneficios por su poder de renovación de tejidos u órganos, por ello que su investigación busca cuidar y preservar la especie.
Entre los retos y como primer paso de esta importante investigación, está conocer el debido manejo de la especie, toda vez que proviene y vive en temperaturas frías entre los 18 y 22 grados, por lo que el gran reto es aclimatarlos y que sobrevivan al calor, para posteriormente se reproduzcan.
“Estableceremos una reserva genética fuera del Valle de México, blindando a la especie contra riesgos, logrando la generación en cautiverio bajo protocolos de máxima trazabilidad; por lo tanto, el proyecto es una inversión estratégica que transforme su riesgo de extinción dándonos al tiempo una oportunidad de investigación de tipo biomédica de clase mundial, fortaleciendo la capacidad científica de nuestras investigaciones en las que también se sumen nuestros estudiantes de Genética o Biomedicina”, agregó.
Destacó que este animal tiene la capacidad de regenerar no solo extremidades o branquias, sino también su cerebro, corazón y sus órganos, de ahí apreciarlo como especie aportadora a la ciencia.