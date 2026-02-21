Culiacán
|
Salud

Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión

La Secretaría de Salud estatal informa que la campaña continuará hasta el domingo 22 de febrero; está dirigida a menores y personas sin comprobante de vacunación
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/02/2026 17:24
21/02/2026 17:24

CULIACÁN._ Decenas de familias acudieron este sábado a los macrocentros de vacunación instalados en distintos municipios de Sinaloa para aplicarse la dosis contra el sarampión, como parte de la estrategia estatal para prevenir brotes y proteger la salud de la población.

La Secretaría de Salud estatal informó que la jornada se realizó en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Villa Unión, Escuinapa y Rosario, donde autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía a vacunarse de manera oportuna.

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, explicó que la campaña está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses; de 1 año; 18 meses y 6 años de edad; además de personas de 10 a 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación y personal de salud.

  • $!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión
  • $!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión

Precisó que quienes ya tengan dos dosis aplicadas no requieren inmunizarse nuevamente.

El funcionario destacó que la campaña ha tenido buena aceptación entre la población.

  • $!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión
  • $!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión

En ese sentido, exhortó a más personas a sumarse a la jornada, al señalar que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión.

“Continúa una buena aceptación en la campaña de vacunación contra el sarampión, la población está participando, deseamos que se sumen más. Todos en Sinaloa, luchamos contra el sarampión”, comentó.

  • $!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión
  • $!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión

Los macrocentros permanecerán instalados hasta el domingo 22 de febrero en los siguientes horarios y sedes:


CULIACÁN

De 10:00 horas a 17:00 horas

- Plaza Sendero

- Plaza San Isidro

- Plaza Explanada


AHOME

De 10:00 horas a 17:00 horas

- En instalaciones del Domo de la UAS


MAZATLÁN

De 10:00 horas a 17:00 horas

- Polideportivo de la UAS


VILLA UNIÓN

De 14:00 horas a 19:00 horas

- Mercado Municipal Cuauhtémoc

- Coppel Infante

- Parada de camiones (costado Farmacia Moderna)

- Iglesia El Walamo


ESCUINAPA

De 10:00 horas a 17:00 horas

- Plazuela Municipal


ROSARIO

De 10:00 horas a 17:00 horas

- Plaza Soriana

#Salud
#Vacunación
#Sarampión
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube