$!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión

CULIACÁN._ Decenas de familias acudieron este sábado a los macrocentros de vacunación instalados en distintos municipios de Sinaloa para aplicarse la dosis contra el sarampión, como parte de la estrategia estatal para prevenir brotes y proteger la salud de la población.

La Secretaría de Salud estatal informó que la jornada se realizó en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Villa Unión, Escuinapa y Rosario, donde autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía a vacunarse de manera oportuna.

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, explicó que la campaña está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses; de 1 año; 18 meses y 6 años de edad; además de personas de 10 a 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación y personal de salud.