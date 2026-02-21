$!Sinaloenses acuden a macrocentros para vacunarse contra el sarampión

CULIACÁN._ Decenas de familias acudieron este sábado a los macrocentros de vacunación instalados en distintos municipios de Sinaloa para aplicarse la dosis contra el sarampión, como parte de la estrategia estatal para prevenir brotes y proteger la salud de la población.
La Secretaría de Salud estatal informó que la jornada se realizó en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Villa Unión, Escuinapa y Rosario, donde autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía a vacunarse de manera oportuna.
El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, explicó que la campaña está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 11 meses; de 1 año; 18 meses y 6 años de edad; además de personas de 10 a 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación y personal de salud.
Precisó que quienes ya tengan dos dosis aplicadas no requieren inmunizarse nuevamente.
El funcionario destacó que la campaña ha tenido buena aceptación entre la población.
En ese sentido, exhortó a más personas a sumarse a la jornada, al señalar que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión.
“Continúa una buena aceptación en la campaña de vacunación contra el sarampión, la población está participando, deseamos que se sumen más. Todos en Sinaloa, luchamos contra el sarampión”, comentó.
Los macrocentros permanecerán instalados hasta el domingo 22 de febrero en los siguientes horarios y sedes:
CULIACÁN
De 10:00 horas a 17:00 horas
- Plaza Sendero
- Plaza San Isidro
- Plaza Explanada
AHOME
- En instalaciones del Domo de la UAS
MAZATLÁN
- Polideportivo de la UAS
VILLA UNIÓN
De 14:00 horas a 19:00 horas
- Mercado Municipal Cuauhtémoc
- Coppel Infante
- Parada de camiones (costado Farmacia Moderna)
- Iglesia El Walamo
ESCUINAPA
- Plazuela Municipal
ROSARIO
- Plaza Soriana