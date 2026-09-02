$!Sinaloenses fuera del País podrán votar por el Gobernador del Estado en 2027

Por primera vez, los sinaloenses que viven fuera del País podrán participar en la elección de la Gubernatura de Sinaloa, que se realizará en 2027. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa informó que ya abrió el registro para que quienes radiquen en otro país puedan incorporarse a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero y estar en condiciones de votar. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de la Ciudadanía Sinaloense en el Extranjero, explicó que el derecho está establecido en la Constitución del Estado y ahora corresponde generar las condiciones para que pueda ejercerse. “Por primera vez los mexicanos que residen en el extranjero, específicamente los sinaloenses, podrán votar para elección a la gubernatura en 2027. Este es un derecho que está consagrado en la Constitución del Estado... lo que importa ahorita es que ese derecho se haga efectivo”, apuntó.

Uno de los primeros, dijo, pasos es contar con una credencial para votar vigente. Esta puede haberse tramitado en México o desde el extranjero. También será necesario solicitar el registro en la lista nominal especial para quienes votarán desde fuera del País. Indicó que el trámite comenzó el 1 de septiembre y podrá realizarse hasta el 25 de febrero de 2027. Una de las opciones es la aplicación “Mi INE. Mi voto, donde esté”, disponible para Android y iOS, donde también se podrá dar seguimiento a la solicitud. La otra alternativa es hacerlo por teléfono ante el Instituto Nacional Electoral. En este caso, la credencial debe haber sido tramitada desde el extranjero. Para la elección de la Gubernatura habrá tres formas de votar: por correo postal, mediante internet o de manera presencial. En esta última modalidad se habilitarán 23 sedes consulares en cuatro países. La mayor parte estará en Estados Unidos, con 20 consulados; habrá además uno en Canadá, uno en España y otro en París, Francia. En el caso del voto postal, el ciudadano recibirá en su domicilio el paquete electoral con la boleta. El envío está previsto entre el 19 y el 30 de abril de 2027 y, una vez emitido el voto, deberá ser devuelto para que llegue a más tardar 24 horas antes de la jornada electoral del 7 de julio.